音樂協會警告「未來恐封殺NewJeans」！　譴責非法挖角：成績不計

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團NewJeans捲入其製作人閔熙珍與母公司HYBE的經營風波，她們也於11月底召開記者會宣布解除合約，不過經紀公司ADOR並未退讓，目前雙方動向都備受關注。而韓國音樂內容協會（音協）13日對此發聲，表示若閔熙珍和NewJeans不和平解決問題，未來會考慮將NewJeans從音樂排行榜中排除。

▲NewJeans選擇與製作人閔熙珍一起出走HYBE。（圖／翻攝自NewJeans X、閔熙珍IG）

音協在聲明中指出，「我們在『Fifty Fifty事件』中已經看到了這種非法挖角的現象，演藝公司雇用外部製作人誘惑年輕有潛力的藝人及其家人，試圖破壞他們與原公司之間的專屬合約。」

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音協也特別提到，前ADOR代表閔熙珍的挖角指控不論其真實性如何，都暴露了這類行為在大眾音樂產業中的泛濫問題，「這些行為的發生，表明非法挖角行為可能不僅存在於中小型公司，甚至可能涉及大型娛樂公司，我們無法再坐視不管。」音協要求閔熙珍對近期報導的挖角指控作出明確回應並澄清事實，同時要求NewJeans履行專屬合約義務，並通過真誠的對話與公司協商，如未能達成協議，應謙遜等待司法部門的判決。

▲NewJeans於上月底召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

此外，音協還向國會和政府建議完善法律和制度，以杜絕非法挖角行為，並宣布考慮將涉及此類指控的公司及相關藝人的專輯和音源銷量，從協會運營的Circle Chart（Circle排行榜）中排除。音協表示，將同時考慮向提供數據的音樂節目（如《M Countdown》、《Music Bank》、《Show! 音樂中心》、《人氣歌謠》、《The Show》、《Show Champion》、《The Trot Show》、《ENA K-Pop Chart Show》）以及國內音樂頒獎典禮（如Circle Chart Music Awards、MAMA、金唱片獎）提出排除相關數據的建議。

另一方面，NewJeans於上月28日舉行緊急記者會，宣布自29日零時起解除專屬合約。對此，ADOR於本月3日向首爾中央地方法院提出確認專屬合約有效的訴訟。韓國演藝製作人協會也於6日強烈批評這一事件，認為NewJeans與所屬公司之間的專屬合約爭議，對韓國大眾文化藝術產業造成了深遠的衝擊，「作為我們的驕傲與全球關注的文化資產，K-POP正因NewJeans事件從根基上受到動搖。」

▲音協表示若NewJeans沒有和平解決問題，未來恐將被排除在排行榜外，音樂節目及頒獎典禮的成績也會受到影響。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）