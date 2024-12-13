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WEBTOON《再婚皇后》翻拍韓劇　李鐘碩出演「真人海因里王子」

文／妞新聞

青梅竹馬的東大帝國皇帝「索本修」、皇后「娜菲爾」，乍看和諧的政治聯姻，卻因為情婦的介入天翻地覆，完美皇后不爭寵，霸氣選擇提出離婚改嫁，超狗血的宮廷四角修羅場，讓LINE WEBTOON韓國漫畫《再婚皇后》紅遍海內外、今年‎4月開啟連載第3季，人氣依舊居高不下。

《再婚皇后》翻拍韓劇

男女主角人選拍板定案

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▲韓國漫畫《再婚皇后》紅遍海內外。（圖／naver.

▲《再婚皇后》。（圖／LINE WEBTOON，下同）

《再婚皇后》以西洋皇室為故事背景，除了東大帝國中皇后、皇帝與小三「菈絲塔」的情愛、權利糾葛，原作一開場就公開皇后的再嫁對象就是西王國第一順位繼承人「海因里王子」，結合渣男出軌、古典宮廷、魔法奇幻元素的精彩設定，在確定翻拍成真人版韓劇後引起熱烈討論，終於在網友敲碗之下，男、女主角人選熱騰騰出爐啦！

《再婚皇后》真人版韓劇女主角

娜菲爾：申敏兒

自我要求高、對外對內都有如完美皇后範本的「娜菲爾」，在10月宣布由「浪漫喜劇女王」申敏兒（梁慜娥）接下，美麗又優雅、自帶氣場的人設，感覺跟申敏兒以往的戲路不太一樣，讓網友們超期待她的精湛演技，劇中是否會還原華麗的皇后扮相也引起熱議。

《再婚皇后》真人版韓劇男主角

海因里：李鐘碩

「我的Queen～」一頭金長髮、比例優越，傳聞中長得英俊卻殘忍的海因里王子，在近日宣布由「李鐘奭（李鐘碩）」飾演！睽違3年沒有新作品的他，第三度搭擋曾合作《聽見你的聲音》、《皮諾丘》的趙秀沅導演。

不只將從渣皇手中拯救申敏兒，還有變身成鳥的魔法能力，兩人會激盪出怎樣的心動火花，太令人期待了！另外，索本修、菈絲塔的選角也在等待官方解鎖，預計將在明年播出。（不過男神會因此染金髮嗎？）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

WEBTOON韓漫《再婚皇后》翻拍韓劇！霸氣手撕渣皇情婦，網友敲碗6位人氣演員

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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關鍵字

Niusnews妞新聞, 再婚皇后, 韓劇, 鐘碩

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