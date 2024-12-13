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ROSÉ吐槽火星人：大家好失落　自曝想念BLACKPINK

記者黃翊婷／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Rosé近日正式發布Solo專輯《Rosie》，先行曲〈APT.〉更是火爆全球。Rosé透露，原本火星人布魯諾（Bruno Mars）也要一起來韓國，但因為簽證問題無法實現，她還在節目中當場撥打電話，可惜對方正在忙沒有接，讓她忍不住以開玩笑的口吻說，「我告訴他，因為你沒來，大家現在很失落，我也很失落，但是韓國的粉絲更是失落，超級失落。」

▲▼Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉。（圖／翻攝自YouTube）

▲Rosé與火星人布魯諾仍保持聯繫，關係友好。（圖／翻攝自YouTube）

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Rosé參加劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，她在節目上分享許多小時候、專輯的趣事，她表示，〈APT.〉發行的那一天收到很多朋友的訊息，她和當時人在紐約的Lisa視訊聊了1、2個小時，和Jisoo傳訊息傳了1個小時，Jennie也把當時周圍在放〈APT.〉的影片傳給她，雖然現在成員們各自在不同的地方認真生活，但彼此之間仍經常聯絡，「我很想念成員們。」不過，好消息是BLACKPINK即將以完全體回歸，預計明年會發行新專輯和舉辦巡演。

此外，Rosé透露，其實火星人布魯諾原本要一起來韓國，但因為簽證問題無法實現，她還現場撥打電話，「有跟他說錄影時間，他有說他有空的話會接」，可惜火星人布魯諾正在忙沒有接；Rosé以半開玩笑的口吻說，「我告訴他，因為你沒來，大家現在很失落，我也很失落，但是韓國的粉絲更是失落，超級失落。」

Rosé（圖／翻攝自IG／roses_are_rosie）

▲Rosé從小就愛唱歌跳舞，還自己組過女團。（圖／翻攝自IG／roses_are_rosie）

Rosé還提到，參加試鏡之前本來沒什麼勇氣，但爸爸覺得她從小就很有才華，小學時曾找朋友來一起編舞，還自己組過女團，既然這麼喜歡唱歌跳舞，不如去參加試鏡，沒通過也沒關係，就當作是去追逐夢想的一段回憶，當時爸爸說「如果妳不試試看，等妳到了25歲，連試都沒辦法試了，還有可能會後悔當初為什麼放棄自己的夢想」，這句話讓她感到很衝擊，也終於鼓起勇氣參加YG試鏡，最後從700人中脫穎而出，獲得第一名。

不過，Rosé表示，當時她要到韓國當練習生時，澳洲的親友們都無法理解，就算解釋了也一樣，於是她留下一句「你們等著瞧」便離開了，也因為這件事情，讓她下定決心，在實現歌手夢想之前，她不會離開韓國，「如果我沒有實現就回來（澳洲），那真的無法想像、無法接受，所以好像也讓我更有動力。」

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ROSÉ, BLACKPINK, 火星人布魯諾

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