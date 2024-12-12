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水原希子東京約會被拍！「街頭甜蜜熊抱41歲男友」不甩路人目光

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星水原希子與41歲美國音樂人約翰卡羅爾柯比（John Carroll Kirby）交往超過一年，曾透過社群曬合照放閃。近日，日媒拍到小倆口出現在東京街頭，不在乎旁人眼光的親暱模樣，馬上就引發熱烈討論。

根據日媒報導，現年34歲的水原希子日前身著露腰牛仔裝，披著飄逸長髮，與男友約翰卡羅爾柯比現身東京街頭，報導中指出兩人不時親密互動，絲毫不在意路人的目光。期間她更突然抱住柯比，小倆口沉浸在甜蜜時光中。

▲水原希子不時會在社群放閃。（圖／翻攝自水原希子IG）

▲水原希子與男友被拍到在東京街頭約會。（圖／翻攝自日網）

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水原希子與柯比於2年前的音樂節上相識，之後陷入了熱戀。女方在2023年8月參加日本電視台節目時，在峇里島線上連線，還特別介紹了當時與她一起度假的柯比，讓觀眾驚訝不已。兩人不時在社群平台分享親密合照，例如沙發床上的擁抱畫面，每次更新都會成為熱議話題。

▲水原希子不時會在社群放閃。（圖／翻攝自水原希子IG）

▲水原希子不時會在社群放閃。（圖／翻攝自水原希子IG）

此次柯比前往日本，有知情人士表示，這次日本行是為了參加水原希子的34歲生日派對，派對將在保齡球館舉辦，場地被完全包下。先前受訪時，水原希子曾坦言，與男友之間有著的深厚信任與真誠。她表示：「能與他建立如此深厚的信任關係，對我而言是第一次。我開始不再偽裝自己，才意識到過去偽裝自己是多麼痛苦。」

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