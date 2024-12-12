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陳志強載前女友「路邊攔截周杰倫簽名」　12年後重逢結局神展開

記者蔡宜芳／綜合報導

天王周杰倫日前攻進台北大巨蛋，一連四天的演唱會吸引大票歌迷到場，也有許多藝人前往朝聖。而男星陳志強12日分享自己和周杰倫曾有過一段神奇的緣分，且沒想到事隔多年後，周杰倫居然還記得，故事羨煞網友。

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會day4。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫日前在台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／杰威爾提供）

陳志強回憶道，24年前，他騎摩托車載著當時的女朋友，在高雄的四維路上遇見剛出道的周杰倫，「用了前女友的筆記本，我擁有了人生第一個明星藝人的親筆簽名…」結果12年後的2012年，他在健身房再次遇見周杰倫，讓他驚訝的是，周杰倫竟然還記得當年被攔下來要簽名的事，「就這樣，送了我一張《12新作》專輯，我擁有了人生第一張，歌手送的親筆簽名專輯…」

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▲▼陳志強載前女友「攔截周杰倫簽名」12年後重逢神展開。（圖／翻攝自Facebook／陳志強 JOHN）

▲陳志強與周杰倫在健身房重逢時，收到對方的簽名專輯。（圖／翻攝自Facebook／陳志強 JOHN）

到了今年又是一個12年，陳志強終於實現了人生第一次參加周杰倫演唱會的夢想，對於兩人之間有關於「12」的緣分，陳志強表示很期待下一個12年的周杰倫，也在文末幽默地標註「前女友的筆記本」、「重點是筆記本不在我身邊」。

陳志強的PO文發出後，引來網友留言表示「這要羡慕死誰呀！簽名專輯竟然是送的」、「這是緣分，而且也太幸運了」；也有不少人歪樓「想知道前女友的故事」、「我比較想知道前女友筆記本是」，陳志強的老婆曾智希則留下兩個思考的表情符號，似乎對老公與前女友的故事「不太滿意」，笑翻網友。

▲▼陳志強載前女友「攔截周杰倫簽名」12年後重逢神展開。（圖／翻攝自Facebook／陳志強 JOHN）

▲曾智希留言。（圖／翻攝自Facebook／陳志強 JOHN）

【陳志強全文】

2024.12.12
這些數字 讓我想到了… 周杰倫

24年前（西元2000）騎著摩托車
載著當時的女朋友在高雄的四維路上
第一次遇到剛出道的周杰倫
用了前女友的筆記本
我擁有了人生第一個明星藝人的親筆簽名…

12年後（西元2012）在健身房一起運（動）時
他居然記得我在高雄騎著摩托車
把他攔下來要簽名的事
就這樣 送了我一張《12新作》專輯
我擁有了人生第一張
歌手送的親筆簽名專輯…

今年（西元2024）我終於擁有了
人生第一次的「周杰倫演唱會」…
期待，12年後的…周杰倫

#我每12年的周杰倫
#12年前我給他要簽名
#12年後他要簽名給我
#24年後的演唱會
#原來只跟周杰倫要過簽名
#前女友的筆記本
#重點是筆記本不在我身邊

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