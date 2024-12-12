韓團首見「台灣一特色食物」！　驚喊：完全想像不到這是水果

記者蔡琛儀／台北報導

韓團DRIPPIN於8日在台北開唱，日前上電台節目受訪，為慶祝DRIPPIN出道四週年，電台特別準備了豐富多樣的夜市美食小吃，讓DREAMIN大快朵頤。DRIPPIN也回禮送上簽名專輯給「耐玩DJ」Bryan，其中團員金東玧還親自用中文寫下感謝字句「謝謝你的訪問！」讓Bryan大讚：「字寫得比我漂亮！」

▲韓團DRIPPIN首次吃釋迦。（圖／Hit Fm聯播網提供）

DRIPPIN上次來台北跟粉絲見面是去年1月，時隔一年多再度來到台北，金敏緒興奮表示，最喜歡朋友買鳳梨酥了，非常好吃；李協提到，台北粉絲推薦他很多口袋名單，他來之前都查了一下，想趁這次機會帶團員去探索美食名店。

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而他們也好奇現場準備的釋迦，Bryan表示，這應該是在首爾吃不到的水果，聽到是水果，全員都驚呼：「什麼？這是水果？還以為是哈密瓜菠蘿麵包，完全想像不到這是水果！」李協吃了以後驚呼：「天啊！好甜好香！」黃允省也說，跟外表不一樣，這是他看過最神奇的水果了；車俊昊則表示，從沒看過團員們這麼喜歡吃水果。

▲韓團DRIPPIN睽違一年多訪台。（圖／Hit Fm聯播網提供）

節目最後DRIPPIN對DREAMIN表示感謝，金東玧說，2024年即將進入尾聲，謝謝DREAMIN一直以來的陪伴，祝福大家在這一年有好的結尾，明年DRIPPIN也會以更好的面貌陪著大家前進；黃允省說，隔了好久才又見到台北粉絲，這次演唱會跟大家一起留下了很棒的回憶，期待很快再來台北；車俊昊提到，去年跟今年都很開心見到台北粉絲，期待明年也會有新的作品跟音樂帶給台北粉絲；李協說，每次舉辦海外演唱會都獲得滿滿能量，粉絲給了他們最大的應援跟溫暖，真的非常幸福；金敏緒表示，出道以來這四年因為有粉絲支持才有現在的他們，明年跟以後也請多多照顧，祝大家身體健康，新年快樂。