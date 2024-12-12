郭子乾國中就與女同學同床　為了做那件事付出慘痛代價

記者葉文正／台北報導

最新綜藝節目《我的成長》邀請到郭子乾以及屈中恆兩位硬底子的冷面笑匠來到節目中。曾國城形容他們來自電視節目最輝煌的70年代，不靠臉吃飯的兩位藝人，成為演藝圈奇蹟，直到現在演出邀約都不斷。大霈還搞笑說城哥認識他們兩人的時間，可能都要超過她的年紀了。

▲曾國城(左起)、郭子乾、屈中恆以及大霈。（圖／民視提供）

看似斯文老實的屈中恆，小時候竟然是個調皮搗蛋的惡劣份子！為了整常常來家裡白吃白喝還蹭電視看的同村小孩，居然特調「鳳梨汁」給對方喝，用自己的尿加上砂糖以及水，對方喝下立即嘔吐，雖然那位同學現在已經沒有聯絡了，屈中恆還是在節目上真摯向對方致歉，當年千不該萬不該這樣整他。

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▲陳漢典(左)與鯰魚哥演劇相當逗趣。（圖／民視提供）

節目中亮相兩位來賓小時候照片，主持人曾國城才發現來自泰山國中的屈中恆跟他同一屆！而身為老么的屈中恆提到下午「5：30」的安全感，就是在眷村路口等媽媽下班一起回家，看到劇中陳漢典在眷村牽著媽媽那一幕，讓屈中恆非常有感觸頻頻點頭。

▲郭子乾年輕時的結實勁照。（圖／民視提供）

悶騷的郭子乾提到當年在《連環泡》的演出，是因為當年熱愛表演，特地應徵幕後工作人員，被當時製作人相中另外加薪給演出機會，由於這個契機才讓他得以踏進演藝圈。

▲屈中恆(右)以及大霈互動有趣。（圖／民視提供）

提到爆笑的成長過程，郭子乾國中時期常常一群男女到某位同學的別墅家渡假，與其中一位女同學從認識到熟識，還發展成男女關係成為他的初戀，短劇中陳漢典爆料演出這段荒唐令人害羞的同睡過程，郭子乾竟然為了「越界觸碰」同床女同學的胸部，還催眠自己說是在「買香瓜」，郭子乾看到真實還原當時的情境，哭笑不得的敘述，當年只有國中，跟女同學睡同一張床還被同學看到，超荒謬又超扯的純純初戀，讓全場爆笑不已。

本次另一大特色是製作人李慧蘭邀請到陳漢典挑戰在短劇中一人分飾兩角，陳漢典得知即將要演出郭子乾及屈中恆的故事後，開始研究兩人兩人的口音到肢體動作，細微的表情差異、說話的方式，為得就是讓觀眾會心一笑。尤其是在郭子乾青少年時期跟心儀對象的心理戰，明明就在同一個房間，卻一直不敢出手，最後就手只放在女同學身上，動也不敢動。

對於這個環節的演出，跟女演員王上菲現場橋很久，展現私底下敬業的一面。陳漢典一人分飾兩角的片段在網路上釋出之後，引起不少觀眾討論，有些人覺得陳漢典口音像屈中恆，但是造型像郭子乾，有些人則有不同看法，也掀起一陣話題。至於陳漢典到底比較像誰，將在節目中揭曉！

喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》每週六晚上7點、10點於民視首播，每週日晚上7點八大綜合台播出、每週日晚上9點中華電信MOD/Hami Video 影劇館+、每週日晚上10點LINE TV播出。