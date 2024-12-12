63歲劉德華將挑戰「20場紅館演唱會」　宣布：不收花籃...原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會 」繼順利完成東南亞及大陸、台灣等共52場演出後，17日將會重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年演唱，與粉絲共渡耶誕、新年佳節。

▲劉德華為香港演唱會備戰。（圖／台灣映藝提供）

華仔日前唱完台灣場演出後經過短休，連日來已為個唱展開排練，包括歌曲和舞蹈綵排，完全投入狀態之中。問到經過52場的表演後，這次香港站的演出心情會否輕鬆些？華仔坦言：「不會呀！因為對我來說每場演出都一樣緊張。這次20場所選唱的歌曲大部份以廣東歌為主，其實以我個人售票的演唱會來說，我是首次唱三面台，相信跟粉絲的互動氣氛可以更集中。」

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演唱會舉行在即，為凝聚一股演唱會熱，本地藝術家皮忠用大膽的冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒的抽象音樂元素融入劉德華肖像，在呼應演唱會主題的同時，打造極具視覺衝擊力的作品，讓歌迷打卡拍照之餘，並可近距離欣賞畫作中豐富的細節。

▲劉德華將面對20場紅館演唱會。（圖／台灣映藝提供）

此外，演唱會主辦單位表示華仔這次演唱會將不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款去「劉德華慈善基金」，大家欣賞演唱會之餘亦可以幫到有需要的人士，一舉兩得。