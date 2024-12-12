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孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

記者潘慧中／綜合報導

黃子佼涉無故持有35人共2259個兒少性影像檔案，3日被台北地院一審依《兒童及少年性剝削條例》法定最重1年徒刑之罪判刑8月、可上訴。沒想到事隔9天，老婆孟耿如無預警發文了，至今吸引千人按讚。

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲孟耿如12日無預警發文。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

孟耿如12日接近中午的時候，突然在臉書和Instagram同步發文，沒有寫下任何字句，只PO出了一張畫作。畫作以柔和的藍綠色調為基底，左下角有一個類似花朵的形狀，畫中央位置有一團白色，可能是一個抽象的形體，像是漂浮的雲或波浪中的人物。

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(外送稿用)▲▼孟耿如黃子佼。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲孟耿如的演藝事業因老公黃子佼而受到波及。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

事實上，孟耿如上一次發文停留在4月3日，但後來因替黃子佼道歉時，其中一句「黃子佼未了解販售影片的取得來源」引發爭論，進而低調關閉社群平台，一度搜尋不到。

而近日黃子佼案再度引發討論的原因是，外界原以為他被起訴涉無故持有47人共48部兒少性影像，3日宣判後，才驚爆受害人數雖因其中12人未到案、無法確認是否未成年，因而減為35人，性影像數量卻暴增到2259個檔案。

▲黃子佼形象與事業全毀。（圖／記者李毓康攝）

黃子佼雖聲稱買片紓壓、隨機選購，非專挑未成年、也非每次都看完，更認不出影中人是否為中小學生等辯詞，但法官都逐一打臉，斥他狡辯反覆不可信、也不宣告緩刑，若就此定讞將須坐牢。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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孟耿如, 黃子佼

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