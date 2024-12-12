周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫在大巨蛋舉辦的4場演唱會雖已落幕，但種種細節仍讓許多歌迷回味無窮，其中也包括了嘉賓陣容，尤其是江蕙二度上台獻唱，主持人阿Ken 10日親自曝光了背後原因。

▲江蕙二度擔任周杰倫的演唱會嘉賓。（圖／杰威爾提供）



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陶晶瑩10日邀請阿Ken擔任廣播節目《陶色新聞》的嘉賓，有看周杰倫第3場演唱會的她透露，當天嘉賓原本是二分之一組的咻比嘟嘩，也就是小鍾與劉畊宏。

▲陶晶瑩透露第3場的嘉賓本來是二分之一組的咻比嘟嘩。（圖／翻攝自Instagram／dancinggood）



沒想到，蕭萬長的夫人突然許願「蕭萬長睡覺都是要聽江蕙的歌喔，今天江蕙沒有來嗎」，周杰倫起初很客氣地笑了笑，結果對方繼續說「怎麼樣你請不到是不是？你跟她關係不是很好嗎？你們不是姐弟嗎」，意外激起周董的勝負慾。

▲▼阿Ken那幾天隨機應變擔任串場主持人。（圖／翻攝自Instagram／kenlin125）



幸好，江蕙一直在後台和周杰倫的小孩玩樂，工作人員得知後馬上幫二姐化妝、黏假睫毛，「所以她上台時只穿了很休閒的運動服」，陶晶瑩說道，「這絕對不是set的。」

阿Ken則表示當下得知江蕙準備梳化時，便心想要拉長台下的訪問時間，「怕她根本來不及。」