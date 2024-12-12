張棋惠無預警動手術！　「才喊持續耳鳴36hrs」近況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星藝人張棋惠日前透露，因為飽受耳鳴所擾，長達36小時的時間，讓她彷彿度過半個世紀那麼長，甚至感到人生幾乎無望，連進食的興趣都消失。今（12）日她再發文分享，自己從耳朵不適到逐漸康復的心路歷程，表示期間經過8位醫生的專業診治和兩次耳內小手術，終於慢慢恢復。

▲張棋惠。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

張棋惠透露，耳朵的不適讓她經歷如同冰火五重天的心情，同時也表示，由於耳內手術造成的結痂曾引發耳鳴，但目前耳鳴聲已漸漸消失，整體狀況也越來越好。張棋惠並提到自己利用這段時間好好休息、認真調養身體，在康復過程中，還跑到上海玩密室逃脫，藉此放鬆身心並療癒自我。她開心分享這段體驗，認為適時休息對健康與心情的改善十分重要。

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▲張棋惠日前透露飽受耳鳴困擾。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

事實上，張棋惠日前發文分享自己因耳部突發狀況求醫的經歷，短短一週內跑遍五位醫師、經歷多次檢查與治療，從耳咽管堵塞到耳鳴不斷，讓她身心備受折磨。她坦言，這段期間讓她慌了、怕了，但也深刻體會到健康的重要性，並希望透過分享經驗，陪伴有相同困擾的朋友，雖然當時耳鳴尚未完全消失，但張棋惠樂觀表示：「一定會慢慢復原！」她也感謝每位醫師與家人的陪伴，並期待早日康復與粉絲分享好消息。