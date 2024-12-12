ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張棋惠無預警動手術！　「才喊持續耳鳴36hrs」近況曝

記者王靖淳／綜合報導

女星藝人張棋惠日前透露，因為飽受耳鳴所擾，長達36小時的時間，讓她彷彿度過半個世紀那麼長，甚至感到人生幾乎無望，連進食的興趣都消失。今（12）日她再發文分享，自己從耳朵不適到逐漸康復的心路歷程，表示期間經過8位醫生的專業診治和兩次耳內小手術，終於慢慢恢復。

▲▼張棋惠（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

▲張棋惠。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

張棋惠透露，耳朵的不適讓她經歷如同冰火五重天的心情，同時也表示，由於耳內手術造成的結痂曾引發耳鳴，但目前耳鳴聲已漸漸消失，整體狀況也越來越好。張棋惠並提到自己利用這段時間好好休息、認真調養身體，在康復過程中，還跑到上海玩密室逃脫，藉此放鬆身心並療癒自我。她開心分享這段體驗，認為適時休息對健康與心情的改善十分重要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張棋惠（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

▲張棋惠日前透露飽受耳鳴困擾。（圖／翻攝自Facebook／張棋惠）

事實上，張棋惠日前發文分享自己因耳部突發狀況求醫的經歷，短短一週內跑遍五位醫師、經歷多次檢查與治療，從耳咽管堵塞到耳鳴不斷，讓她身心備受折磨。她坦言，這段期間讓她慌了、怕了，但也深刻體會到健康的重要性，並希望透過分享經驗，陪伴有相同困擾的朋友，雖然當時耳鳴尚未完全消失，但張棋惠樂觀表示：「一定會慢慢復原！」她也感謝每位醫師與家人的陪伴，並期待早日康復與粉絲分享好消息。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

推薦閱讀

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照：打造我們的家

Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照：打造我們的家

天后席琳娜要嫁了！「戴超大鑽戒」躺他懷裡　和小賈斯汀一段情最轟動　

天后席琳娜要嫁了！「戴超大鑽戒」躺他懷裡　和小賈斯汀一段情最轟動　

獨家／阿Ken無酬主持周杰倫演唱會「感人內幕曝」！　揭半夜失眠收天王訊息

獨家／阿Ken無酬主持周杰倫演唱會「感人內幕曝」！　揭半夜失眠收天王訊息

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照：打造我們的家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張棋惠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 關之琳曾認當小三　突曬影片自省「願意為我的錯誤買單但不後悔」
  2. 鼓鼓新北耶誕城前宣布喜訊　選在這時候跟大元去登記
  3. 張棋惠無預警動手術！　「才喊持續耳鳴36hrs」近況曝
  4. 水原希子東京約會被拍！「街頭甜蜜熊抱41歲男友」不甩路人目光
  5. 羅文裕推廣客語文化唱進國中小！　喊話明年將升級「前進大學」
  6. 知名歌姬竟「現身信義區舉牌」約陌生人吃飯！　還幫網友送外送
  7. 金世正聊台灣美食眼睛亮了　李鐘圓傻眼：不知道她能那麼幸福
  8. 63歲劉德華將挑戰「20場紅館演唱會」　宣布：不收花籃...原因曝光
  9. 譚艾珍受騙首發聲！　自認「離開專業變智障」：詐騙能得金馬獎
  10. 艾怡良發片倒數「專輯全曲目遭外洩」　驚見「還合作蔡康永」

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366