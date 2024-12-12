關之琳曾認當小三　突曬影片自省「願意為我的錯誤買單但不後悔」

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星關之琳因性感紅唇而走紅，被外界封為「香江第1美人」，近年來過著半退休的生活。擁有逾5億港元（近21億台幣）身家的她，定居於市值約1.5億（約6.2億台幣）的半山豪宅，經常專注享受環遊世界的美好時光。雖已淡出演藝圈多年，但現年62歲的她保養得宜，凍齡美貌每每令人驚嘆。最近，她換上全新髮型，氣質煥然一新，顯得年輕不少。

▲關之琳被外界封為「香江第1美人」。（圖／翻攝自微博）

在最新分享的影片中，關之琳展現了自信，坦率表達了對人生的態度。她霸氣表示：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定，我從不懷疑自己的眼光。如果事與願違，是我能力不夠。」這番話展現出她對自己人生選擇的堅定，也引發熱議。事實上，她過去曾捲入「第三者」風波，因此此番發言也讓人不禁產生聯想。

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▲關之琳發布影片突然表示願為過錯負責。（圖／翻攝自小紅書）

關之琳曾在節目上，毫不避諱地談及自己的情史，坦言：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過，什麼都做過，結婚、離婚我都試過。」她過去的兩段婚姻同樣備受關注。1981年僅19歲的她不顧家人反對，閃婚大她16歲的富商王國旌，但不到半年便離婚。之後在2007年，她與富商陳泰銘交往多年，直至2015年分手時才透露二人早已結婚並離婚。