羅文裕推廣客語文化唱進國中小！　喊話明年將升級「前進大學」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲客語歌王羅文裕自今年起持續三年舉辦「客流感」校園演唱會，推廣客語音樂與客家文化。今年，羅文裕率領彤溫岑二重唱、J Hall樂團、吉那罐子、羅小白、少女卡拉主唱黃稚嘉、張龍、Yappy和「大嘻哈時代」青蛙等知名藝人，走進十所學校，與學子們共享客語流行音樂。

▲羅文裕積極在校園推廣客語文化。（圖／大賞門文化提供）

羅文裕表示，他以「自己的舞台自己搭」的概念，親手打造「客流感」校園演唱會。今年，他將客語音樂列車開往全台中小學，分享客語生活和音樂文化，他在美濃龍山國小、福安國小、屏東麟洛國小、豐田國小、內埔國小、內埔國中、高雄-獅甲國小、雲林東興國小、板橋後埔國小和內湖西湖國中這十所學校舉辦演唱會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅文裕說，他覺得最難忘的是，當他演唱〈茶頂山的風〉時，全體學生們竟然可以跟著大合唱，讓他非常訝異和感動，也和J HALL樂團的小朋友們合唱許多他的客家歌。他說，J HALL樂團的成員都是12歲以下的小學生，但他們的演出能力已經超越許多大人樂團。他們發行首張專輯不久，就受邀到雅加達Java爵士音樂節演出，叫好叫座，更創下短影音三天破百萬流量的觀看。

▲羅文裕與彤溫岑二重唱。（圖／大賞門文化提供）

羅文裕表示，他要感謝參與這十場校園演唱會的所有歌手們，他們不怕舟車勞頓，陪著他一起散播歡樂散播愛。他也表示，他將持續把音樂帶入偏鄉，並宣布原先以國小、國中為主的「客流感」校園演唱會將升級，預計明年啟動全新的演出卡司及內容，一舉唱進大學。