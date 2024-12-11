中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日被發現於家中浴室猝逝，經8日解剖調查，死因並非是熱休克或病死，而是入浴過程中意外溺水。她的妹妹中山忍進出發生意外的住家被媒體追訪，甚至連自家住處也被突襲訪問，引發觀眾不滿大喊抵制電視台。

▲中山美穗死因經解剖調查，確認是溺水身亡，不是熱休克或病死。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

綜合日媒報導，警方此次根據「死因身分調查法」為中山美穗進行解剖確認死因，結果顯示，中山美穗並非因「熱休克」等病故，而是在入浴過程中意外溺水，死亡時間估計是6日凌晨3點至5點之間。

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相關人士透露，中山美穗6日凌晨2點半左右曾發送訊息給工作人員，但工作人員當時正在睡覺未讀取查看，直到當日上午7點工作人員回覆訊息時，部分報導曾稱中山美穗早上7點還有LINE溝通，事實則是本人未讀未回覆，接著是工作人員發現人沒在約定時間來品川車站集合，聯絡有她家中鑰匙的友人一起前往，才發現她在家中浴缸中已經沒有生命跡象。

妹妹中山忍在經紀公司相關人員陪同下，進出姊姊中山美穗的住家整理遺物。她面對大批媒體守候，泛淚表示「這一切來得太突然，目前無法詳細說明，但會在適當時機向大家說明情況。」然而傳出富士電視台為搶第一手消息，不僅在中山美穗家外蹲守，甚至前往中山忍的住處進行突襲式採訪。此舉引發網友強烈不滿，指責電視台此類行為屢見不鮮。雖然相關影片已被刪除，但網友紛紛表態將抵制富士電視台的節目。

▲中山美穗死因引發外界揣測，妹妹中山忍被突襲追訪，日網為此心疼憤怒。（圖／翻攝自IG、X）

中山美穗遺體於8日下午4點20分送回家中，遺體被灰色布幕遮蓋，家中近日舉行家祭，親人及生前友人紛紛前往弔唁。經紀公司表示，預計明年會舉辦追悼會，不過她的住所已經似乎已有不少粉絲聚集。