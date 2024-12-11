ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日被發現於家中浴室猝逝，經8日解剖調查，死因並非是熱休克或病死，而是入浴過程中意外溺水。她的妹妹中山忍進出發生意外的住家被媒體追訪，甚至連自家住處也被突襲訪問，引發觀眾不滿大喊抵制電視台。

▲▼中山美穗。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

▲中山美穗死因經解剖調查，確認是溺水身亡，不是熱休克或病死。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

綜合日媒報導，警方此次根據「死因身分調查法」為中山美穗進行解剖確認死因，結果顯示，中山美穗並非因「熱休克」等病故，而是在入浴過程中意外溺水，死亡時間估計是6日凌晨3點至5點之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關人士透露，中山美穗6日凌晨2點半左右曾發送訊息給工作人員，但工作人員當時正在睡覺未讀取查看，直到當日上午7點工作人員回覆訊息時，部分報導曾稱中山美穗早上7點還有LINE溝通，事實則是本人未讀未回覆，接著是工作人員發現人沒在約定時間來品川車站集合，聯絡有她家中鑰匙的友人一起前往，才發現她在家中浴缸中已經沒有生命跡象。

妹妹中山忍在經紀公司相關人員陪同下，進出姊姊中山美穗的住家整理遺物。她面對大批媒體守候，泛淚表示「這一切來得太突然，目前無法詳細說明，但會在適當時機向大家說明情況。」然而傳出富士電視台為搶第一手消息，不僅在中山美穗家外蹲守，甚至前往中山忍的住處進行突襲式採訪。此舉引發網友強烈不滿，指責電視台此類行為屢見不鮮。雖然相關影片已被刪除，但網友紛紛表態將抵制富士電視台的節目。

▲▼中山美穗死因引發外界揣測，妹妹中山忍被突襲追訪，日網憤怒。（圖／翻攝自IG、X）

▲▼中山美穗死因引發外界揣測，妹妹中山忍被突襲追訪，日網憤怒。（圖／翻攝自IG、X）

▲中山美穗死因引發外界揣測，妹妹中山忍被突襲追訪，日網為此心疼憤怒。（圖／翻攝自IG、X）

中山美穗遺體於8日下午4點20分送回家中，遺體被灰色布幕遮蓋，家中近日舉行家祭，親人及生前友人紛紛前往弔唁。經紀公司表示，預計明年會舉辦追悼會，不過她的住所已經似乎已有不少粉絲聚集。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

林益世妻爆職場霸凌「中視員工怕到手抖失眠」！　看身心科被迫辭職

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了！爆擺爛內幕 球團首回應

陳奕爆熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡…女友姊姊是人氣YTR

彭愛佳遭控言語霸凌！2段飆罵錄音檔曝　對下屬極盡人格羞辱

「神曲製造機」是他！　點擊破10億...認「版稅收入超過千萬元」

林心如一早現身瓊瑤告別式！「全黑現身」家祭現場曝　趙薇低調送花籃

瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

一隻阿圓分手5年YTR男友被罵到厭食！　陳百祥曾被拍曖昧阿部瑪利亞

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中山美穗

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瓊瑤長眠地曝光　粉絲齊聚送最後一程
  2. Sandy產後3月「真實體態不藏了」！解放細肩帶穿超貼：還沒恢復但喜歡
  3. 里長抗議阿妹〈三天三夜〉被打臉！大巨蛋旁住戶發聲了　還原當晚狀況
  4. 神劇《信號2》下個月開拍！　主演→導演全是口碑實力派
  5. 影帝傑米福克斯認了「腦出血中風」！昏迷20天一度命危　甦醒後痛哭
  6. 《濟公》85歲林照雄離世！　林姿佑淚謝父親教誨：您一生燦爛圓滿
  7. 瓊瑤遺照曝光「紅色花洋裝露一抹微笑」　白色棺木圍繞白色鮮花
  8. 中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制
  9. 網爆aespa Winter約會「小3歲ENHYPEN隊長」　SM娛樂揭爆料者惡行
  10. 瓊瑤告別式傳出《還珠格格》主題曲　林心如神情哀戚從後門離開

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366