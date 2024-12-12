譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

記者張筱涵／綜合報導

藝人歐陽靖今（12日）分享母親譚艾珍如何成為詐騙集團的受害者，並強調了防詐騙的重要性。

▲歐陽靖曝譚艾珍遭詐騙一事。（圖／翻攝自FACEBOOK／譚艾珍、歐陽靖）



事情發生在2個多月前的某天下午，歐陽靖與感冒在家的孩子正在家中玩樂高積木時，母親譚艾珍表示要去看中醫便出門了。沒想到，僅僅過了不到五分鐘，家裡的門鈴便被按響，歐陽靖開門後發現竟是兩名員警。

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員警一見面便緊急詢問：「現在能聯絡到妳媽媽嗎？」歐陽靖當時心想，難道母親發生了什麼意外？但警察隨後解釋，譚艾珍正在郵局準備匯款給詐騙集團，請她趕快聯絡母親阻止這一行動。雖然歐陽靖一開始不敢相信，因為母親平時對投資毫無興趣，且經常提醒長輩注意網路謠言，但她還是立即發訊息給母親。

在LINE訊息被已讀後，譚艾珍回覆說會馬上回家，這讓歐陽靖感到事態不妙。不久後，員警告知他們已經趕往郵局攔截。當晚，譚艾珍回家後才向歐陽靖解釋了整個事件的經過，原來她已經與詐騙集團聯繫了一段時間，之前匯款過一次，當天本來還要再匯第二次。

幸運的是，當天台南安平育平派出所的員警在巡邏時，發現一名年輕人行跡可疑，經過盤查後，這名初犯的車手供出了所有事情，警方立即行動，成功阻止了譚艾珍的第二次匯款。歐陽靖對於員警的專業和機警表示感謝，並呼籲台南市長黃偉哲嘉獎這些員警。

歐陽靖表示，「她說是檢察官稱她誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知……也因為是協助警方秘密辦案，所以她不能對任何人說，才會騙我她是要去看中醫，其實根本是去匯款（她以為這樣能幫忙釣魚逮到罪犯），而當車手被抓之後，那個與她聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。」

歐陽靖強調，這次事件讓她深刻認識到資訊落差的問題。她呼籲大家要經常更新長輩的防詐知識，並建議為家中失智長輩辦理金融註記，以防止詐騙：「不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！」

最後，歐陽靖表示，儘管母親遭遇了這次詐騙事件，但她轉念很快，認為這是一次學習的經驗，並希望能用自己的經歷幫助更多人認識到詐騙的危險。她希望大家能夠更加警惕，避免成為詐騙集團的下一個目標。