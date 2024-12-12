譚艾珍受騙首發聲！　自認「離開專業變智障」：詐騙能得金馬獎

記者蔡宜芳／綜合報導

資深女星譚艾珍12日驚傳遭到詐騙，對方在幾個月前假冒檢察官，以「誤介入毒品刑案」為由，要求協助辦案並進行匯款，所幸及時被巡邏警察攔截，避免受到更大的損失。而譚艾珍稍早也對此發文，直言詐騙集團已經進化到「可以得金馬獎」，提醒大家務必小心。

▲譚艾珍數月前被騙98萬元。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍指出，詐騙手法已經變得非常專業，連她自己都難以避免。她形容詐騙集團的手法就像創作一齣戲劇，劇情複雜緊湊到可以得金馬獎，「從製作、編劇、導演、演員都是超級的專業！」這些詐騙手法正在各地欺騙不同的人，因此她提醒大家千萬不要小看詐騙集團。

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▲譚艾珍指出現今詐騙集團手法相當專業。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

此外，譚艾珍也提到，自己與許多專業人士一樣，在專業領域中表現出色，但面對複雜的社會環境時卻顯得單純，容易被詐騙集團所欺騙。她強調，警察大部分都是貼心的人民保母，不希望因為一個事件而影響民眾對警察的信任，「重要的是大家能真正找到問題背後需要檢討改進的方法！」

【譚艾珍全文】

謝謝大家的關心！

一早突然好多朋友關心，也有許多不明電話及媒體留言想採訪。

其實阿嬤的分享一點都不想借用媒體來報導！

所以謝絕採訪，更不敢接電話，只有請經紀人幫忙解釋。

阿嬤只是想用很一般老百姓的方式，示範用臉書來分段慢慢分享。

鼓勵大家只有說出來才有機會療癒自己的身心創傷！

也期待能夠提醒大家不要輕忽，因為詐騙手法已經是想像不到的專業。

連我都被詐騙讓大家很驚訝吧！

我就跟很多被詐騙的專業人士很類似。在專業領域中很能幹，離開專業圈面對複雜社會就單純的智障了！尤其遇到詐騙集團更容易被唬到傻眼。

你無法想像他們真的就像創作一齣戲劇，而且劇情複雜緊湊精彩到可以得金馬獎了。從製作、編劇、導演、演員都是超級的專業！

而一樣的劇情操作模式正在各處欺騙不同的人。

所以千萬不要小看詐騙集團，說實話他們太厲害了啦！

而我們的警察絕對大部份是貼心的人民保母。

阿靖媽媽說不希望一個事件造成部份民眾對警察的不信任，她才鼓勵阿嬤勇敢分享。

重要的是大家能真正找到問題背後需要檢討改進的方法！

不管天空的夕陽每天都在變化，有了正思維每天都有美好的畫面！

祝福大家！

今天晚上開始阿嬤就來每天分享及檢討這段時間的經歷！