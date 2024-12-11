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《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）被爆與同為YouTuber的「一隻阿圓」（左）戀愛ing。（圖／翻攝自百祥、一個阿圓IG）

▲網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）被爆與同為YouTuber的「一隻阿圓」（左）戀愛ing。（圖／翻攝自百祥、一個阿圓IG）

圖文／CTWANT

網路節目《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）去年離開麥卡貝，所幸轉戰自媒體，開始經營YouTube頻道《又離題了》，上月達成10萬粉絲關注里程碑。不只事業得意，陳百祥的感情也有進展，時報周刊CTWANT日前目前接獲爆料他與同為YouTuber的「一隻阿圓」戀愛ing，本刊也捕捉到小倆口進出同一個住宅大樓，似乎進展到同居階段。

上月26日中午，一隻阿圓獨自出門。（圖／本刊攝影組）

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過2小時多陳百祥拎著生財工具從同一棟大樓出來。（圖／本刊攝影組）

▲過2小時多陳百祥拎著生財工具從同一棟大樓出來。（圖／本刊攝影組）

陳百祥與一名男性友人走出信義區社區，2人扛著攝影器材轉往微風信義百貨。（圖／本刊攝影組）

▲陳百祥與一名男性友人走出信義區社區，2人扛著攝影器材轉往微風信義百貨。（圖／本刊攝影組）

11月26日中午12點3分，手上大包小包的阿圓獨自走出家門，搭乘友人的車子離去；時間快轉到 2個半小時後，陳百祥也從該社區出門，只見他一手提著像是攝影器材相關的生財工具，一手拿著看似西裝的服飾袋，搭著計程車前往捷運市府站附近的住宅社區。傍晚5點出頭，陳百祥與一名男友人走出社區，前往微風信義百貨的自助餐廳，看兩人手上拿著一堆器材，像是去工作而不是用餐，不到1個小時便又下樓。

晚間7點半，阿圓穿著跟早上同一裝扮返回住家。（圖／本刊攝影組）

▲晚間7點半，阿圓穿著跟早上同一裝扮返回住家。（圖／本刊攝影組）

阿圓返家時與陳百祥先前進出的是同一台電梯也抵達同樓層。（圖／本刊攝影組）

▲阿圓返家時與陳百祥先前進出的是同一台電梯也抵達同樓層。（圖／本刊攝影組）

才過10分鐘，陳百祥後腳跟上。（圖／本刊攝影組）

▲才過10分鐘，陳百祥後腳跟上。（圖／本刊攝影組）

晚間7點半，阿圓獨自搭乘多元計程車返回住處，約莫10分鐘後，陳百祥也回到該處，看到兩人搭電梯均停在相同樓層，從大樓外觀來看，不需太過抬頭的視角竟然就能看到兩人一同在住家內的身影。之後，阿圓分別在晚間9點多下樓到大廳拿取外送的食物，以及在近11點時拿了一箱東西到管理處櫃檯，全程都未見男方下樓。直到次日凌晨1點多，也不見兩人出門。

穿著居家的阿圓在9點多下樓拿外送，時隔2小時，阿圓又下樓把包裹放到管理室，由此可知跟該社區很熟悉。（圖／本刊攝影組）

▲穿著居家的阿圓在9點多下樓拿外送，時隔2小時，阿圓又下樓把包裹放到管理室，由此可知跟該社區很熟悉。（圖／本刊攝影組）

上月23日的晚間8點多，剛返家的陳百祥也搭同台電梯下樓拿外送。（圖／本刊攝影組）

▲上月23日的晚間8點多，剛返家的陳百祥也搭同台電梯下樓拿外送。（圖／本刊攝影組）

阿圓在22日買完耶誕飾品用具後，被捕捉到返回該社區的畫面。（圖／本刊攝影組）

▲阿圓在22日買完耶誕飾品用具後，被捕捉到返回該社區的畫面。（圖／本刊攝影組）

不過，本刊記者在23日的晚間6點47分，曾直擊陳百祥駕駛白色保時捷回家，當晚8點多，他下樓拿取外送食物；而前一天，阿圓在傍晚5點多做完SPA後，先到了台北後車站商圈買了些應景的聖誕裝飾，隨後便直接返家，之後都未再出門，由此推測，2人已進階到同居階段，且似乎都不喜愛夜生活，非常珍惜彼此在家相處的時光。

和今年40歲的陳百祥被爆料交往中的一隻阿圓，本月即將迎來34歲生日。她7年前以韓系YouTuber身分打開知名度，和交往5年的前男友米鹿分手鬧得沸沸揚揚，之後再無緋聞。不過她曾在影片中分享理想型，直言喜歡年紀大、有才華的男生，但不能太高太帥，「我對帥的人沒印象」，而阿圓非常願意付出，所以喜歡霸道大男人，她更曾表示欣賞綜藝大哥沈玉琳，「玉琳哥這種有才華的我覺得真的不錯」，多樣條件都和陳百祥看來十分吻合。

對於一隻阿圓與陳百祥兩人是否為男女朋友關係，本刊傳訊給阿圓，至截稿前已讀未回，而陳百祥則是未回覆e-mail。

而在半夜阿圓也以影片說明，表示感情方面想保有個人空間，不用時時刻刻跟別人交代，身為YouTuber沒有把這部份當成是主題拍攝，希望大家把注意力放在更值得被關注的事情上，「因為我覺得我的事情超級不重要，雖然yotuber是一個販賣隱私的職業，但我也希望有一些喘息的空間抒發自己的壓力」，希望大家給她一點私人的空間；而百祥則在同支影片中只岀聲音不露臉說：「懇請大家多給我們一些空間」。

延伸閱讀
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周刊王, 陳百祥, 一隻阿圓

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