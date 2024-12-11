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Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照：打造我們的家

記者王靖淳／綜合報導

藝人Junior（韓宜邦）在今年6月和女星林萱瑜結婚，平時會在社群記錄日常的小倆口，今（11）日雙雙曬照報喜，正式宣布買房，同時也開心表示，「終於，找到了我們理想中的家。雖然整個裝潢要大動工，但是接下來我們要打造…打造那個我們理想的家。」

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

▲Junior、林萱瑜今年6月宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

Junior坦言，過去一年對夫妻倆來說充滿新挑戰與成就，不僅創立了品牌，還完成了訂婚與登記結婚的里程碑。他透露，某天散步時，和老婆林萱瑜聊到生活需求，突然萌生該換個大一點的房子的念頭。由於希望新居能靠近雙方的長輩，且方便日常生活，因此兩人將目標範圍鎖定在熟悉的區域。

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▲Junior、林萱瑜發文宣布買房。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲Junior、林萱瑜發文宣布買房。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

Junior提到，這一年來他們在尋覓理想住宅的過程中經歷不少挑戰，有時候心儀的房子還在考慮就被搶走，有時候又不願意妥協。經過漫長的等待與找尋，最終找到了一處符合夫妻倆心中理想的房子。儘管未來需要進行大規模的裝潢改造，不過Junior滿懷期待地表示，這是為了打造屬於兩人的夢想家。

▲Junior、林萱瑜發文宣布買房。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

▲Junior、林萱瑜發文寫下買房心情。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

Junior還進一步分享對於新家的裝潢計畫，提到將為自己設計一個喜歡的廚房，為老婆打造夢想中的更衣室，還要規劃舒適的客廳與可容納朋友的餐廳，讓新家成為夫妻倆共同的幸福天地。此外，林萱瑜也開心發文，透露這是她和老公經過一年多的努力，終於找到的理想住所，「尋尋覓覓一年多，終於買到適合我們的房子啦！」

▲Junior、林萱瑜發文宣布買房。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

▲Junior、林萱瑜會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／Junior韓宜邦）

林萱瑜也提到，新居雖然符合她對家的期待，但未來仍需要進行大規模的翻新工程。她對裝潢計畫充滿期待，直呼：「要大大大翻新這件事情，太令我興奮了！」最後，她更幽默地在文末喊話，邀請「各大廠商乾爹乾媽合作邀約贊助」，為即將展開翻新的計畫尋求支持。

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關鍵字

Junior, 韓宜邦, 林萱瑜, 結婚

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