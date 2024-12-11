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YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber黃小愛自2024年3月開始下定決心瘦身，戒掉外食自己下廚，經歷了飲食控管後，已經甩掉了30公斤以上的肉，減肥成功以後，越來越常曬出自信的個人照，鼓勵也想減重的粉絲。10日他再度更新現況，上傳現在的自拍照以及減肥前的狀態來對比，感激寫下「謝謝2024的自己！」

▲黃小愛2024年初開始飲食管理，瘦掉半個自己。（圖／翻攝黃小愛IG）

▲黃小愛2024年初開始飲食管理，瘦掉半個自己。（圖／翻攝黃小愛IG）

黃小愛10日在Threads上分享了減肥前後的對比照片，照片中可看到他成功從圓潤豐滿的身材蛻變為曲線分明、纖細迷人的模樣，減肥前的黃小愛身著黑色連身裙，坐在公園草地上，臉部線條、手臂、腿部都看起來十分圓潤。減肥以及隆乳過後的他，則是整個人瘦出性感的肩頸線條，身穿緊身露胸上衣，顯得自信滿滿，凸出的鎖骨也是畫面焦點。

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▲黃小愛2024年初開始飲食管理，瘦掉半個自己。（圖／翻攝黃小愛IG）

▲黃小愛減肥前後對比。（圖／翻攝自黃小愛Threads）

黃小愛不僅展現出更加緊緻的身材，臉部輪廓也從原本的圓潤可愛轉變為立體深邃，五官更加突出，尤其是眼神變得自信有神，內文他寫下「謝謝2024的自己！堅持下來了」，這樣的改變讓網友直呼震撼，紛紛留言「恭喜妳成為自己喜歡的樣子」、「10個胖子9.5個瘦下來都蠻正的」、「我想說漂亮的妹子放黃小愛的照片幹嘛，殊不知竟然都是！真的好美」。

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