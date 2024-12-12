記者蔡琛儀／台北報導

張若凡於2024年下半年全新《愛的疑問句系列》正式展開，第二波單曲〈今晚吃什麼〉已正式發行。隨著新歌推出，張若凡以「吃飯」為主題展開兩場限定活動，先是「誰想跟我一起吃晚餐」詢問陌生人共進晚餐；「你加班我送餐」張若凡則化身最暖外送員替辛苦加班的網友送餐。

▲張若凡在信義區舉牌徵求陌生人共進晚餐。（圖／索尼提供）

新歌〈今晚吃什麼〉以美食比喻愛情關係，張若凡深信「吃」能療癒人心，因此以新歌作為概念推出「誰想跟我一起吃晚餐」及「你加班我送餐」兩大限定活動。她說自己從不敢一個人進餐廳吃飯，曾嘗試過但吃到一半就受不了外帶離開，自嘲是十足的「大I人」，感覺當自己處在一個不安全的地方時，就會寧願在自己的窩裡。這次與陌生人一起共進晚餐，對她來說是相當新鮮的體驗，透過吃飯感受到人與人之間的溫暖互動。

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在「誰想跟我一起吃晚餐」活動中，張若凡在信義區熙來攘往的人群中舉著「誰想跟我一起吃晚餐」的紙板，並主動出擊街訪路人，接著邀請他們是否願意一起吃晚餐。張若凡笑說：「這是我第一次街訪，真的超級緊張！」提到私下除了跟朋友，與陌生人的互動都是對方先主動。

▲張若凡還化身「最暖外送員」為加班網友送暖。（圖／索尼提供）

第二個活動「你加班我送餐」，張若凡為年末忙碌的大家化身「最暖外送員」，張若凡先是在Threads上詢問大家加班的慘況，以及想吃什麼餐點，並隨機選出一位網友驚喜親自送餐。被選中的網友分別是在餐廳內場擔任廚師的網友Frank以及在辦公室加班到深夜的Faye，張若凡各自帶著他們喜歡的美食探班，讓他們直呼有種被雪中送炭的感覺。