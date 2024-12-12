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金世正聊台灣美食眼睛亮了　李鐘圓傻眼：不知道她能那麼幸福

記者吳睿慈／綜合報導

甜寵劇《酒醉羅曼史》本週圓滿完結落幕，男女主角金世正、李鐘圓跨海向台灣觀眾問候，女主角金世正過去多度訪台，聊起美食超興奮，讓李鐘圓傻眼直呼「我不知道她能看起來那麼幸福」，兩人互動超逗趣，戲外戲內感情都很好！

▲▼ 金世正聊台灣美食眼睛亮了　李鐘圓傻眼：不知道她能那麼幸福。（圖／friDay影音提供）

▲金世正聊到台啤眼睛都亮了，李鐘圓虧「不知道她能那麼幸福」。（圖／friDay影音提供）

《酒醉羅曼史》以啤酒為主題的新鮮題材，在被問到是否品嚐過台灣的啤酒時，金世正想起9月來台參加活動，她露出幸福笑容表示：「我喝18天生啤酒時真的覺得很好喝，台灣的美食本來就都很好吃，是很適合配著所有美食喝的啤酒，如果要說跟我們電視劇的關聯性的話，希望我們這部劇也能像18天生啤酒一樣在台灣大受歡迎」，現場說出酒類，讓還沒嚐過任何台灣啤酒的李鐘圓連忙鞠躬道歉「對不起」，且不忘手比愛心補充說「我愛台灣」，可愛的反應立即引爆全場一片笑聲。

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▲▼ 金世正聊台灣美食眼睛亮了　李鐘圓傻眼：不知道她能那麼幸福。（圖／friDay影音提供）

▼▲金世正積極向李鐘圓介紹台灣美食。（圖／friDay影音提供）

▲▼ 金世正聊台灣美食眼睛亮了　李鐘圓傻眼：不知道她能那麼幸福。（圖／friDay影音提供）

聊到台灣美食，金世正眼睛亮了起來，「我真的超愛台灣美食的，台灣是每次去都能很幸福旅遊的地方」，接著大開話匣子向李鐘圓詳細介紹了蔥抓餅、大腸麵線、珍珠奶茶、車輪餅，最後更激動地想起補充：「雞排！雞排真的太好吃了！」滔滔不絕如數家珍的模樣讓李鐘圓看傻了眼，笑道：「她突然整個人看起來不太一樣了，我不知道她說的時候能看起來那麼幸福」，並承諾「如果我有機會去台灣旅行的話，一定會吃3種以上的」，機靈的金世正立即補充提醒：「如果你去玩，吃那些美食還要配上18天生啤酒，搞不好會想起《酒醉羅曼史》」，瞬間化身台灣美食推廣大使。

▲▼ 金世正聊台灣美食眼睛亮了　李鐘圓傻眼：不知道她能那麼幸福。（圖／friDay影音提供）

▲金世正、李鐘圓主演《酒醉羅曼史》已完結。（圖／friDay影音提供）

先前金世正在個人IG上傳兩人與台灣18天生啤酒的合成照時，她讚嘆粉絲創意無限：「我才想問粉絲們是從哪裡得到這麼好的點子？我只是轉發粉絲精心合成的照片而已，不過很多粉絲都有合成出多樣的照片，那之中就有18天生啤酒，應該是台灣粉絲做的，我一看到有用18天生啤酒合成的照片，就立刻決定要轉發，帶著『台灣粉絲應該會喜歡』的心情上傳了，所以再次感謝粉絲們做出這麼多有趣的哏圖」。《酒醉羅曼史》已在friDay影音完整上架。

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酒醉羅曼史, 金世正, 李鐘圓

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