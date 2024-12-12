鼓鼓新北耶誕城前宣布喜訊　選在這時候跟大元去登記

記者葉文正／新北報導

「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治從MP魔幻力量解散、各自單飛到現在組成限定團體「GX」，本週末2人將在新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」上合體，今天鼓鼓彩排時透露即將與大元登記結婚，日子已決定好是在明年春天，證婚人正是身旁的好友蕭秉治，讓耶誕城洋溢幸福的氣氛。

▲鼓鼓呂思緯(左)、蕭秉治兩人合唱時特別宣布演唱會當天將以「全白雙帥」的造型亮相，令歌迷又驚又喜。（圖／新北市政府）

蕭秉治則透露，今年會與女友一同過聖誕節，家裡已有佈置好一棵聖誕樹，鼓鼓則提到未婚妻大元平時很喜歡驚喜，收到驚喜時常常感動到哭，所以建議蕭秉治可以放一些襪子在聖誕樹底下，然後襪子裡再藏驚喜，可以增添浪漫氛圍。同樣也是充滿了粉紅泡泡。

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▲鼓鼓呂思緯、蕭秉治兩人合唱。（圖／新北市政府）

白安則說，今年聖誕節和聖誕夜都會在工作中度過，她提到收過最有儀式感的聖誕禮物是一棵小聖誕樹，不過她以女生的立場分析，認為男生若要送女生聖誕禮物，最好是準備紅包，此話讓一旁的鼓鼓和蕭秉治驚呼：「這麼現實？」白安坦言大部分的女生對禮物比較講究、期望都很高，所以比較難送，送紅包的話應該會比較安全。

▲現場彩排歌手熱情問候大家，帶來多首歌曲，提前讓歌迷們暖心過耶誕！。（圖／新北市政府）