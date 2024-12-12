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范瑋琪大陸復出疑挨酸　「陳建州PO文護愛」13字洩心聲

記者王靖淳／綜合報導

歌手范瑋琪近年風波不斷，睽違5年在中國大陸復出，10日她飛往北京舉辦記者會，在記者會上談到這些年發生大小事的心聲，直言「我失去多，也獲得很多」，不過畫面曝光後卻引發兩派網友看法，有人表示支持也有人不看好。為此，老公「黑人」陳建州事後也透過微博發布13字貼文護愛，再度掀起討論。

▲▼陳建州范瑋琪（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）

▲陳建州、范瑋琪。（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）

范瑋琪在記者會上談論這次在中國大陸的巡迴演唱會，她喊話歌迷「我希望接下來這個巡迴可以把這些能量、這些愛跟你們一起分享，一起流通」，事後更在微博發文致謝，「謝謝今天來的所有人，真的很感謝大家，音樂聲響起的那一刻，都是屬於我們之間的事，謝謝歌迷為我帶來最初的夢想，接下來，2025年換我唱給你們聽。」

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▲▼陳建州（圖／翻攝自微博／黑人陳建州）

▲陳建州發文謝謝中國大陸歌迷。（圖／翻攝自微博／黑人建州）

此外，范瑋琪的老公陳建州也在微博發文，以簡短的語句表達對中國大陸歌迷表達感謝之情，他提到：「謝謝所有的歌迷朋友這麼支持范范范瑋琪。」並在文末附上4個愛心的表情符號。貼文曝光後，立即吸引網友湧入紛紛留言表示，「期待」、「必須支持」、「好好保護她，我們大家都愛她」，不過也有一派網友留言吐槽，「別再連累范范了」、「立場不明確的人別來撈，不歡迎」。

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