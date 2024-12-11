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《黑白大廚》爆紅！李美英來台合體李雅英　刀工敏捷嚇壞女神

記者孟育民／台北報導

韓國人氣廚藝競賽節目《黑白大廚》掀起亞洲美食熱潮，紅火的氣勢讓節目中「黑湯匙」素人參賽者聲名大噪；其中學餐名廚李美英，真摯態度與精湛手藝，更盲測一關打敗米其林主廚讓觀眾印象深刻。她今（11日）受到浪直播LIVE 邀請，攜手人氣啦啦隊女神李雅英，帶來一場溫暖的韓式家常料理直播秀。

▲▼《黑白大廚》李美英（右）現身記者會做菜，李雅英擔任小幫手協助。（圖／浪live提供）

▲▼《黑白大廚》李美英（左）現身記者會做菜，李雅英擔任小幫手協助。（圖／浪live提供）

▲▼《黑白大廚》李美英（右）現身記者會做菜，李雅英擔任小幫手協助。（圖／浪live提供）

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從韓國來台發展近一年的李雅英，工作之餘最愛逛夜市，樂於嘗試各種台灣美食，過程中也大方直播分享與粉絲們互動分享「尋味之旅」，直播時粉絲最常問她問題竟然是：「雅英，你變胖了嗎？」但是她一點也不為意，因為太多美食當前怎能放棄? 而且跟粉絲們互動也是她最開心時候。

▲▼《黑白大廚》李美英（右）現身記者會做菜，李雅英擔任小幫手協助。（圖／浪live提供）

▲李雅英私下時常開直播和粉絲互動。（圖／浪live提供）

雖然在台灣都不用煩惱吃什麼，但總是偶爾會懷念家鄉的料理，尤其是媽媽做的雜菜。被問到工作忙碌之餘會自己親自下廚做料理？李雅英開玩笑地說：「會做點讓自己可以活下去的料理！還有覺得自己做的炒飯很好吃 ！」李雅英看到李美英阿姨在節目中一道道廚藝，對於刀工敏捷更是讚嘆不已，心想如果能親自吃到她的手藝，絕對是既溫暖又幸福的事。

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李雅英, 黑白大廚, 李美英

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