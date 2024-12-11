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瓊瑤花葬羽化成仙　俞小凡等藝人現身祝福回到平先生身邊

記者葉文正、黃庠棻／台北報導

藝人俞小凡今天也親自到陽明山送一代文豪瓊瑤最後一程，俞小凡過去主演過瓊瑤作品《婉君》、《六個夢》、《三朵花》、《望夫崖》等膾炙人口的作品，俞小凡感傷表示：「瓊瑤姊心思細膩，一生追求完美，幻化成蝴蝶回到平先生的身邊。」

▲▼俞小凡受訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲俞小凡過去是瓊瑤劇的當家花旦。（圖／記者黃克翔攝）

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俞小凡今天以深色弗服裝現身，她表示：「想來送瓊瑤姐最後一程，她是心思滿細膩的人，一生追求完美，又寫了這麼多愛情故事，體會到愛情浪漫，幻化成蝴蝶，也飛向彩虹，回到平先生的身邊。」

▲▼俞小凡受訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲俞小凡受訪。（圖／記者黃克翔攝）

回憶近期互動，俞小凡也透露：「去年在松菸活動我有參加，那時候感覺都很正常，一切很平順的情況下，不會想到她做此決定，我蠻難過的，非常震驚，祝福她，她這一輩子非常完美，衷心祝福她一路好走。」

▲▼瓊瑤（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤今天有上百粉絲送行（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

對於主演過瓊瑤多部戲劇作品，俞小凡滿懷感謝：「非常感謝她當初對我的提拔，雖沒常見，但心裡沒忘記過瓊瑤姐，她在生前就聽過她想要這樣的處理方式，當時感覺是沒有那麼深刻，現在了解花葬對她來說也許是最合適也最想要的，記得她人很好，剛去北京各方面都有點狀況，但她很照顧我們，三餐都有顧到，還幫我們請廚師，天冷也送羽絨服，這些都是很貼心的事，雖然已35年了我們都還記得。」

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瓊瑤, 俞小凡

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