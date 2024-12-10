瓊瑤生前「最後親筆信」曝光！　溫情告別秘書：妳是我的女兒

記者劉宛欣／綜合報導

知名言情小說作家瓊瑤在12月4日辭世，享壽86歲，消息震驚各界，演藝圈的子弟們紛紛送上哀悼之意。她生前囑託助理在自己離世後，將她的影片與死訊公告於臉書，並且留下了一封親筆信給秘書，秘書隨後也將該封信公開，悲痛表示「不捨得更無法言語」。

▲瓊瑤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

瓊瑤的秘書先前在個人臉書曬出瓊瑤的親筆信，她表示「我最摯愛的瓊瑤阿姨，這是您最後交代我的一件事情，傷心、懷念、但尊重您，現在的我真的不捨得，更無法言語，請各位朋友體諒！謝謝！」照片則是她翻拍的信件，親筆信以白紙黑字寫成，可看到瓊瑤用她瀟灑的字跡寫下「淑玲：謝謝妳二十幾年的陪伴，妳是我的秘書，也是我的女兒。」

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▲瓊瑤秘書曬出瓊瑤生前的親筆信。（圖／翻攝自秘書臉書）

信中還提到「最後還要麻煩妳一件事，當我成功地變雪花以後，在適當時間，幫我發出臉書：《當雪花飄落》視頻文字，瓊瑤2024.12.4 晨」，網友看了也紛紛不捨表示「她的文字真的有讓人共鳴的力量」、「看得出來，阿姨很信任你」。

此前，瓊瑤家屬對外表示遵照故人的遺願不舉行公祭，會在簡單的家祭後隨即火化，並選擇用「花葬」走完最後一程，宣布將於11日在陽明山舉行，開放想悼念的粉絲到場參加，儀式預計於12月11日上午11點至11點半進行，地點在陽明山臻善園花葬區，也呼籲到場粉絲不要攜帶祭品、香火或花束。