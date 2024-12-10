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曾智希為復仇隱姓埋名「狠心不認外婆」　眼下點痣誘惑周旋3男間

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》中，曾智希飾演的馬莉為復仇而隱姓埋名，在劇中與曾子益、黃文星、吳政澔三位男演員有大量對手戲。曾智希表示，這次的角色對她來說是個很大的挑戰，不僅要飾演一位心機深重的復仇者，還要在不同男人面前展現不同的面貌。

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

曾智希分享「馬莉這個角色很複雜，她要很會撒嬌、很會演，還要很會狠心。在誘惑的時候眼神要很媚，在復仇的時候眼神要很銳利，我常常在鏡子前面練習，要怎麼樣才能把這些情緒表達出來。」

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▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

除了眼神的拿捏，曾智希也提到，導演特別要求她調整說話方式「因為之前我飾演的林惠君會很認真聽人說話，所以講話的時候會一直看著對方。但馬莉這個角色比較不在乎，所以導演要我盡量不要看對方。」

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

談到與三位男演員的合作，曾智希分享了一段有趣的趣事「有一場戲，吳政澔要抱我進房間，結果他第一次抱的時候，因為我躺太深了，他抱得有點吃力。攝影師就開玩笑說『吳政澔你這樣抱得太吃力了啦！』我馬上說『不行不行，你給我再抱一次，而且你要加一句台詞說『哎呀，怎麼那麼輕啊，是不是都沒有吃飯啊」』。」沒想到吳政澔真的照做了，讓她覺得超可愛。

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

另外，曾智希也回憶起與王滿嬌的對手戲「跟阿嬤的對手戲情緒很重，我一開始還擔心自己哭不出來。沒想到正式拍攝時，看到阿嬤的眼睛，我就忍不住哭了。那一場戲我們兩個都哭得很慘。」

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希在《愛的榮耀》中穿梭於3男之間。（圖／民視提供）

▲曾智希與王滿嬌的對手戲哭得非常慘。（圖／民視提供）

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曾智希, 愛的榮耀

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