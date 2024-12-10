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本土劇女星「進產房10分鐘」喜迎兒子到來！YouTuber老公全程錄影

記者黃庠棻／台北報導

藝人臧芮軒演出電視劇《甘味人生》、《一家人》走紅，今年1月時宣布正式改名成「臧芮萱」，原因是「希望自己更女性化一點」，8月適逢七夕同時宣布結婚加懷孕的雙重好消息。今（10）日終於迎接寶寶誕生，她也分享了生產的過程。

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

臧芮萱原本跟醫生約好要在12月催生，沒想到11月底的一個平凡產檢日，跟老公怡塵一起到醫院檢查，沒想到被醫生告知「已經開了半指」，當下就被要求留下來準備生產，她心想「大家都跟我說第一胎即使開半指，也可能還要10小時、甚至一天的時間，所以我就打算趁著還沒產兆趕快回家準備東西，再洗個舒舒服服的熱水澡，隔天白天再跟怡塵悠悠閒閒的走進醫院準備生產就可以」。

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▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

沒想到，臧芮萱當天晚上就痛到趕赴醫院待產，笑說「寶寶真的可以說是迫不及待想盡快來到這個世界，在隔天的凌晨就出生了，從陣痛到出生不過也就9個小時，一切都是這麼措手不及」她也透露兒子出生體重是2617公克，小名取為「小安安」。

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

不僅如此，臧芮萱也透露生產過程相當順利，在她推進產房後不到10分鐘，很快地就用自然產的方式把寶寶生下來，快到連醫生都不禁讚嘆「哇，妳真的生的很快呢！」她表示除了寶寶身材苗條比較好通過產道，順產的原因有一部分也可能是自己一直運動到懷孕八個月，把身體調整到最好的狀態。

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

事實上，臧芮萱雖然生產只花了10分鐘就把寶寶生出來，但過程卻一點也不簡單，她直呼「我好幾度認為我要失去孩子了」，原來在注射完催生針之後的前幾個小時一切都算非常順利，直到偵測生命體徵的機器響起，一切開始風雲變色。

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

對此，臧芮萱進一步透露「寶寶的胎心不斷的下降，有點危險，但已經恢復了可以放心，正當我們都覺得應該問題不大的時候，這樣的情形不斷反覆發生，機器的警報聲在寧靜的夜晚不斷的響徹整個廊道，寶寶的心跳也一直無法有效的穩定下來，忽高忽低真的嚇得我在病床上不斷發抖，淚也止不住的流，各種糟糕想法控制不住的不斷從我腦海劃過」，所幸最後她還是順利把兒子生了下來。

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱順產男寶寶。（圖／臧芮萱提供）

臧芮萱的YouTuber老公怡塵則分享「因為生產前芮萱就要求我幫他側錄，記錄下這值得紀念的時刻，所以我要邊拍邊顧及各種突發情況，不管是要關心芮萱還是寶寶心跳情況，抑或是器材沒電，全部都要時刻掌握，更重要的是在拍攝過程當中還要確保有錄到該錄的，沒有錄到不該錄的，同一時間要擔心的事情實在是太多了，時間又拉的很長，只能打起精神來應對」，全程都在老婆的身邊陪伴。

▲臧芮萱。（圖／汗土娛樂提供）

▲怡塵在臧芮萱生產過程陪伴在旁。（圖／汗土娛樂提供）

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