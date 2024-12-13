小孟老師／12月13日星座運勢　射手會收到大筆錢

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：同事信任度增
感情：從傾慕轉相戀
財運：資金周轉頻繁
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：主管教導受益
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：拿捏輕重緩急
感情：情人默契十足
財運：發現許多商機
幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：雙魚
【土象星座】
工作：做事放寬心態
感情：突顯感性一面
財運：留意市場訊息
幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙子
工作：工作突出表現
感情：適合多元表白
財運：收入大於支出
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：積極調整心態
感情：派對遇到戀情
財運：小投資大賺錢
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
工作：與同事好相處
感情：收到告白情書
財運：對投資感興趣
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：賺錢慾望強烈
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：充滿熱情希望
感情：內心非常狂野
財運：財務收益增加
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
【火象星座】
工作：同事分憂解勞
感情：伴侶心有靈悉
財運：廣納專業意見
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：富有服務熱忱
感情：願意為他付出
財運：在外有利洽商
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手
工作：感激擁有工作
感情：製造約會樂趣
財運：大筆財務入帳
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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