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李佳穎產後六小時就泌出「黃金初乳」　被讚適合當媽後悔：這麼晚生

記者蕭采薇／台北報導

41歲的李佳穎上月初順利產下一子，升格新手媽媽。她7日出席「第27屆用愛彌補兒童文學獎」頒獎典禮，在聽到病童分享交不到朋友的困境時，李佳穎還一度快要落淚，她自嘲：「可能產後賀爾蒙變化，變得很愛哭。」但她也分享，近期發現老花加重，哺乳時看不清楚小孩有沒有正確吸吮，「我就覺得這麼晚生小孩，是人生前三後悔的事情。」

▲李佳穎於頒獎典禮上觀禮數度落淚。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

▲李佳穎還沒出月中，就為「第27屆用愛彌補兒童文學獎」擔任頒獎人。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

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李佳穎坦言自己還想再生，但老公不願意：「他覺得我太辛苦了，不捨得。我覺得不只我的心裡要被照料，爸爸的心理也要，他有說他心裡也很煎熬，不想再經歷一次心理的煎熬。」之前做人工受孕，還有四顆健康受精卵冷凍中，李佳穎說：「我不怕生育，只怕我自己太老。」

雖然懷孕時很辛苦，但李佳穎透露，選擇全母乳親餵的她，在產後六小時就泌出「黃金初乳」，他笑說：「真的是金黃色的，連護理師都說我很適合看小孩。」而老公也都在月中陪伴她，5日夫妻一起去看周杰倫演唱會，也算是放風。

▲李佳穎和老公放風看周杰倫演唱會。（圖／翻攝自IG）

▲李佳穎和老公放風看周杰倫演唱會。（圖／翻攝自IG）

李佳穎曾是周杰倫MV女主角的「J女郎」之一，但她笑說：「其實是我老公很喜歡周杰倫，因為我覺得他的人生中，也不會有這麼長時間可以陪伴老婆，所以就把他綁在我身邊，不讓他運動也不讓他聚餐。所以我覺得看周杰倫演唱會應該是對他最好的放風，我們在現場又遇到中華英雄，我覺得他那天心情很好。」

▲李佳穎於頒獎典禮上觀禮數度落淚。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

▲李佳穎於頒獎典禮上觀禮數度落淚。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

至於老公是否算是「神隊友」？李佳穎表示：「目前算是神隊友，看他從原來屁屁的男孩，變成現在這樣，連婆婆和他的朋友都說他不一樣了。」最後她也笑說：「我們交往8個月後就論其婚嫁，因為我那時候就是想找結婚的對象，所以我們認識彼此時，就使以結婚為前提發展，但我目前是沒有後悔啦！」

 

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