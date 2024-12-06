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延續世界冠軍的感動　3部震撼人心的棒球影劇值得一看再看

文／人物誌

在今年11月24日舉辦的「棒球12強賽」決賽中，臺灣隊在東京巨蛋力退日本隊，奪得本屆賽事冠軍，這是臺灣棒球首次在國際一級賽事奪冠，也是首度擊敗全職業日本隊。當晚，直播球賽的體育頻道更有破10的驚人收視率，萬人空巷的盛況將國民的心凝聚在一起，勝利所留下的感動讓眾人久久難以忘懷。

延續奪冠的感動，想對棒球有更多認識的話，除了經典動畫《棒球大聯盟》，亦有不少優質棒球影劇值得一看，從更多面向去了解該運動，不論是經營謀略還是熱血勵志，總有部棒球電影能為觀眾留下深刻的感動。

▲韓劇《金牌救援：Stove League》。（圖／SBS）

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《金牌救援：Stove League》：南宮珉、朴恩斌主演，一窺職棒經營秘辛

在本屆12強賽事中，由韓國職棒（KBO）組成的韓國代表隊被視為晉級熱門名單，但卻在大巨蛋敗給臺灣隊、日本隊而無緣晉級。令人驚奇的是，韓國球迷帶來了抓耳又洗腦的韓式應援，使球迷意識到職業棒球也能有本質之外的娛樂。因賽事對韓國棒球產生興趣的觀眾，便更不得錯過經典棒球韓劇《金牌救援：Stove League》。

主題為經營職棒球隊的韓劇《金牌救援：Stove League》，由《千元律師》南宮珉、《非常律師禹英禑》朴恩斌主演，講述墊底職棒球隊「夢想隊」，在新任團長白勝秀大刀闊斧的改革中，團隊開始踏上重生之路的故事。劇集沒有炫目的運動場面，亦沒有煽情的動人情節，反而是著重在球隊經營者的謀略策畫、球員內心的掙扎，另類的棒球影劇使觀眾對體育產業的決策有更進一步的了解。

▲《點五步》改編自真實事件。（圖／劇照）

《點五步》：自己都看不起自己，那人生就只有一個字「輸」

位居WBSC世界排名第31名的香港，與12強賽的傳統棒球強權可謂天地之遙，然而在這塊小小的土地，仍有不少滿腔熱血的青年們，為了闖入一級國際賽的戰場，選擇繼續留在棒球場上揮灑汗水。在這對棒球感到興致缺缺的地區，卻有著一段令人感到熱血沸騰的棒球歷史。

1984年的香港，中學校長盧光輝決定成立「沙燕隊」，作為香港第一支華人少棒隊，其成員組成皆來自校內的頑劣分子；正值青春迷茫的謝志龍與范進威，透過加入盧校長建立的球隊，期待找到人生的第二機會。《點五步》改編自真實事件，其中沙燕隊參加「香港少棒聯盟公開賽」，並擊敗日本隊伍奪冠的動人情節，更是紀錄了香港棒球史的關鍵篇章。

▲經典棒球國片《KANO》。（圖／劇照）

《KANO》：中華英雄潘傑楷驚喜客串，記錄臺灣棒球史的熱血經典電影

2014年上映的經典棒球國片《KANO》，由魏德聖監製、馬志翔執導，還原重現日治時期「嘉義農林棒球隊」挑戰日本甲子園的真實歷史事件；演員的部分，更是集結了擁有深厚棒球底子的曹佑寧（21U中華成棒代表隊）、潘傑楷（統一獅）、陳重羽（統一獅），使畫面中的運動表現自然且不生硬，其中潘傑楷更是在本屆12強賽中，面對美國隊擊出全壘打而聲名大噪。

1929年，嘉農棒球隊靠著日籍教練近藤兵太郎的指導，讓集結漢人、原住民、日本人的雞尾酒棒球隊，成為臺灣首支進入甲子園決賽的隊伍，首次讓日本人看見臺灣不容小覷的棒球實力。甲子園作為日本高校棒球的共同目標，每年都有無數青年在此落下熱血的汗水，《KANO》紀錄了紛亂時代的熱血青春洋溢，講述用棒球打破語言隔閡的感動，在相隔近百年的今日，以棒球連結台日情誼的完美結局，正也是「棒球」成為國球的原因。

延伸閱讀

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 棒球, 國片, 韓劇, 世界冠軍, 甲子園

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