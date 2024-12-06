莎莎不忍分離哭了　乱彈阿翔寫歌幫安慰

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》第四季將播出最終章，夥伴們在馬來西亞熱浪島進行本季最終餐點任務，為當地飯店員工120人製作美味午餐。而姚元浩在澎湖請托三金得主乱彈阿翔：「你可以幫我們寫一首歌嗎？」乱彈阿翔果真不負眾望，在莎莎、郭泓志全體夥伴們一同協助之下終於完成了節目應援曲〈嗨！Happy day〉。

▲莎莎(左)感傷落淚，右為姚元浩。（圖／好看娛樂）

郭泓志感性分享當初第一集就體驗千人餐點的震撼教育，直言：「這一季做了很多有意義的事情。」乱彈阿翔也說：「《嗨！營業中》讓我們的人生沒有在浪費時間。」夥伴們經過4個多月的相處，終於到了快要互相道別的時刻，回想這些辛苦的過往，也讓莎莎淚崩：「每次來上班都好像回家的感覺。」

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▲《嗨！營業中》第四季莎莎(左起)、粿粿、乱彈阿翔、路嘉怡、姚元浩、郭泓志。（圖／好看娛樂）

在馬來西亞熱浪島出任務的同時，乱彈阿翔在姚元浩、郭泓志、莎莎的協助之下完成應援曲〈嗨！Happy day〉，對此，姚元浩表示：「可以這麼快地寫出一首歌，這就代表這幾年我們大家累積下來的情感。」粉絲們也說：「聽見夥伴們加碼唱〈嗨！Happy Day〉真的好催淚，明明是一首很黑皮的歌但聽起來好感傷唷！」加碼許願第五季快點播出。

▲郭泓志認為這次做了很多有意義的事情。（圖／好看娛樂）

此外，夥伴們完成了最終任務後，繼續在馬來西亞熱浪島享受賓至如「龜」的與海龜共游的度假旅程，相當愜意！《嗨！營業中》全新第四季迎來本季最終章，下週六12月14日起，將播出由好看娛樂製作發行全新旅遊綜藝節目《全明星出發吧！》，讓卜學亮、郭泓志、 姚元浩繼續帶著大家一起遊山玩水。《全明星出發吧！》12月14日起， 每週六晚上8:00台視首播、12月15日起週日晚上 8:00 八大綜合台播出。