周杰倫大巨蛋「嘉賓夢幻名單」！網敲碗江蕙、蔡依林+封麥5年的他

記者陳芊秀、蔡琛儀／台北報導

就是今天！音樂天王周杰倫自5日起，一連4天在台北大巨蛋開唱，更是首位站上大巨蛋辦個人演唱會的歌手，意義非凡。而15萬張門票早已售完，眾人關注演唱會是否會有嘉賓現身，網友盲猜人選一個比一個大咖，更有人點名江蕙！

▲周杰倫成為首位登上台北大巨蛋開演唱會的歌手。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

周杰倫首度登上台北大巨蛋演唱，是否有嘉賓驚喜登場令人期待。網友在Threads開始瘋狂許願，有人點名台語天后江蕙，有人敲碗希望是金曲歌王林俊傑，有人說「演唱會嘉賓如果是小哥（費玉清），我會哭」。眾人陸續留言「如果周杰倫演唱會嘉賓是周興哲，我會崩潰」、「如果周杰倫演唱會嘉賓是蔡依林，那我…就會開心到大尖叫」、「如果演唱會嘉賓是鄧紫棋，一定發瘋」、「最希望的嘉賓是伍佰」。

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許多人盲猜的江蕙，日前在國慶晚會壓軸獻唱《甲你攬牢牢》、《家後》、《甜蜜蜜》等經典神曲，預計明年演唱會復出。大陸蔡依林官方後援會透露蔡依林昨日（4）抵達上海。林俊傑微博IP位置顯示人在新加坡。伍佰IP位置顯示人在台灣，6日起要在上海舉行演唱會。「小哥」費玉清封麥5年，鮮少過問娛樂圈事務，僅在日前透過經紀人悼念癌逝的音樂人劉家昌。

▲江蕙日前復出為國慶晚會獻唱。（圖／觀傳局提供）

▲網友敲碗林俊傑當周杰倫演唱會嘉賓。（圖／翻攝IG）



▲費玉清已封麥5年，曾與周杰倫合作〈千里之外〉。（圖／資料照）



▲陸網透露蔡依林4日抵達上海。（圖／翻攝自微博）

▲伍佰6日起上海舉辦演唱會。（圖／翻攝自微博）

有關網友高度關注演唱會嘉賓人選，杰威爾回應《ETtoday星光雲》：「所有演唱會內容都是最高機密，要讓歌迷現場感受驚喜！」