全台首部禮儀師BL劇情人節來襲！　4鮮肉「全黑西裝」主視覺曝光

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV與海王天璽、愛奇藝國際站聯手推出《獨佔接班人》（Exclusive Love）為全台第一部以禮儀師為題材的全新BL劇，透過禮儀師的生死課題與婚顧的愛情習題情感交錯，四位年輕人在好好告別與不留遺憾之間獲得的成長故事。

▲《獨佔接班人》由毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤主演。（圖／LINE TV提供）

「獨佔CP」的張家陞直接在拍攝現場動心，告白毛祁生整個世界好像只有對方；而「圖章CP」在現場展現絕佳默契，徐瑋澤在朴靖恆包包裡面發現心動鐵證，瞬間曖昧氛圍感拉滿。今（4）日公開首波主視覺，宣布該劇定檔於明年2月14日（五）起，晚間8點於LINE TV、愛奇藝國際版全球首播。

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《獨佔接班人》故事描述膽小富二代王湛（張家陞飾）在被迫接班的過程中，與鐵血禮儀師唐篤知（毛祁生飾）擦出愛的火花，並在生與死、夢想與現實的掙扎中成長；而另一對雙向暗戀的「好朋友」張以慶（徐瑋澤飾）與涂井和（朴靖恆飾），卻因高中時期的一段誤會不斷錯過彼此，最後還演變成張以慶要親手替對方操辦婚禮的狀況，在跌跌撞撞中找尋自己的真心。

▲《獨佔接班人》由毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤主演。（圖／LINE TV提供）

主視覺海報中，毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆四人身穿黑色西裝，站在花園背景前幸福微笑，繽紛的光暈與彩色涵蓋了婚禮概念，黑白色調卻也有象徵葬禮的意涵，點出主角們將經歷這兩個不同情境，在蛻變中雙向救贖。

▲《獨佔接班人》主視覺發布，左起毛祁生、張家陞、朴靖恆、徐瑋澤。（圖／LINE TV提供）

張家陞坦言拍攝主視覺當天，也有讓他最動心的時刻，透露「記得有個畫面是兩個人要靠得很近，隨時都會接吻的距離，雙眼看著彼此，他還摟著我的腰，好像整個世界只有對方一樣。」毛祁生則反過來稱讚張家陞，最貼心的事情就是對方會不厭其煩地一起對台詞，坦言「我們在妝髮的時候，可以一直突然臨時丟台詞給對方，我感受到家陞很認真，願意在不用特別投入的狀態下，陪我一起投入，很暖。」

身為同門師兄弟的徐瑋澤與朴靖恆則走窩心路線，徐瑋澤説「剛開始不熟時，靖恆都會主動來找我聊天、互動，讓我感受到他的熱情，有一次我為了要喝咖啡在找吸管，靖恆就主動從包包裡拿出吸管給我，有種完全懂我的感覺，雖然只是小事，卻讓我感到心動又溫暖。」

朴靖恆則直誇徐瑋澤體貼「我有時粗心，他都時刻提醒我、叮嚀我，有時他焦慮，我也會用我的樂觀逗他開心，漸漸地我們也有說不上來的默契。」戲外互動亦展現出對彼此的珍惜。更多精彩互動，請鎖定《獨佔接班人》，於明年2月14日（五）起晚間8點於LINE TV、愛奇藝國際版全球首播。