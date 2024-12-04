楊又穎今34歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

記者王靖淳／綜合報導

女星楊又穎（Cindy，本名彭馨逸）過去是《大學生了沒》的班底，不過9年前4月卻傳出在家輕生，得年24歲，消息曝光後震驚各界。今（4）日是楊又穎的33歲冥誕，同樣是節目班底的好友大鶴也透過IG限動發文祝福對方，感性表示：「我會記得要微笑。」

▲大鶴與Cindy有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／daher2858）



透過大鶴的限動內容可見到，她轉發楊又穎生前在IG發布的一篇貼文。照片中楊又穎身穿一件米白色針織毛衣，搭配牛仔褲，腳上則穿著一雙豹紋平底鞋。她坐在一張木質椅子上，擺出輕鬆自然的姿勢，一隻手撐著頭，微微側身，露出溫暖的笑容，展現親和力。為此，大鶴在文中為好友送上生日祝福寫道：「Happy Birthday To Cindy」接著更向對方表達對過去的感謝與對未來的期待，並承諾自己會「微笑地感謝過去，開心地迎向未來」。

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▲大鶴發文祝福好友Cindy冥誕快樂。（圖／翻攝自Instagram／daher2858）

事實上，大鶴去年在楊又穎33歲冥誕時，分享一張對方22歲時的照片，同時也感慨青春停留在她離開的那年。大鶴回憶寫道：「終於在這裡的我們變老又變胖，青春都留在了祢離開的那一年。」他也提到，楊又穎是位喜歡交朋友、性格善良的人，他相信對方在另個世界裡一定認識許多新朋友，「不要忘記還在這裡的我們，偶爾回來走走看看。」

▲大鶴發文祝福好友Cindy冥誕快樂。（圖／翻攝自Instagram／daher2858）