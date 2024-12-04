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周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪的粉絲在演唱會丟內衣上台變成另類應援，而周湯豪也拍照鼓勵這種行為。（翻攝自周湯豪IG）

圖文／鏡週刊

本刊進一步詢問其他人當天情況，相關人士指證歷歷，表示：「其實演唱會結束後我們都很累，只想回家洗澡，但收到邀請還是想說去一下，想不到把我們當猴子耍。」

至於能吃到慶功宴的有哪些人？對方透露，應該就是在台上的舞者、樂手等人，而不在台上的許多人雖有受邀但又不讓進場，「其實根本沒人在意有沒有吃到這頓飯，但這種作法太不尊重專業的工作人員！」而本刊採訪的相關人士在業界協助過不少歌手演唱會，直言沒看過不讓幕後人員吃慶功宴的歌手，更聲明從此拒接周湯豪的案子。

周湯豪演唱會的全部工作人員約100多人，擠不進慶功宴包場的餐廳。（翻攝自周湯豪臉書）

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▲周湯豪演唱會的全部工作人員約100多人，擠不進慶功宴包場的餐廳。（翻攝自周湯豪臉書）

本刊向慶功宴舉辦的餐廳太和殿查詢，若是包場地下室座位區，約可坐到100位客人，但一場演唱會協力的全部人員超出100人多一點，導致超出的人只能被放生，顯然對於選擇慶功宴的場地不夠周詳。

但有工作人員公開發文，怒嗆周湯豪粉絲丟內衣造成拆台收拾的困擾。（翻攝自zz7pupu Threads）

▲但有工作人員公開發文，怒嗆周湯豪粉絲丟內衣造成拆台收拾的困擾。（翻攝自zz7pupu Threads）

周湯豪曾稱自己是「細節控」，這次演唱會從舞蹈、服裝、音樂等大小細節都親力親為，忙到1整天只睡3個小時，但卻在最後感謝所有人員的慶功宴，留下話柄。不僅如此，還有幕後工作人員在社交平台上抱怨，「女生們拜託不要再丟內衣，而且上面還寫字了，周先生（周湯豪）根本不會看，只會給我們這些後台拆台的當笑話！」


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