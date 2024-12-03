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賈永婕直播落淚…露面吐轉職風波！　蔡淑臻公開放閃185cm男友

記者黃庠棻／台北報導

富邦美術館今（2）日舉辦《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽與TAFAD 專場派對，邀請到賈永婕、高國輝、張奕、蔡淑臻、LULU黃路梓茵、炎亞綸、鍾瑶、丁春誠、田中千繪、金雲、楊皓崴、楊小黎、劉宇珊、謝京穎、楊麗音、林芯儀等人出席。

▲101董事長賈永婕出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈永婕出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

現任101董座賈永婕上任後風波不斷，包含不當開除員工、公器私用、生日趴照片等爭議，甚至被前董座宋文琪批評「膚淺虛榮」，事後她開設直播澄清，一度失控落淚，今（2）日出席時尚活動被問到心情時，笑說因為獲獎所以感到開心又榮幸，公開吐露心聲「轉了職場遇到風風雨雨，但堅持下去就會自帶光芒」。

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▲101董事長賈永婕出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈永婕出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

雖然賈永婕近日風波不斷，但有前員工集體力挺，說她員工旅遊自掏腰包請大家吃高級大餐、尾牙抽獎都有額外加碼等等，還鼓勵她不要被打倒。對此，賈永婕坦言最近忙到沒有空滑私人臉書，沒想到一打開就看到前員工的聲援，讓她感到相當暖心，也很感謝過去的好夥伴。

▲蔡淑臻出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡淑臻出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

稍早，蔡淑臻也穿著一襲粉紅色禮服走上紅毯，由於先前被拍到身邊有一名185公分的帥氣男伴，她被問及戀情時害羞表示「就是大家看到的那樣」，不過因為男友是圈外人，她直呼「希望（被拍）不要造成他不良的影響」，兩人也不會因為年紀而有顧慮，她坦率地說道「在意（年紀）就不會在一起了」低調放閃。

▲蔡淑臻出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡淑臻出席《新宮晉：宇宙─風之旅人》專場派對。（圖／記者林敬旻攝）

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