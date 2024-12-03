▲《影后》深剖婚姻與人性掀熱議！盤點劈腿外遇心態與特質 。（圖／翻攝IG@bornforthespotlight）

記者王威智／綜合報導

Netflix台劇《影后》近期掀起熱議，憑藉楊謹華、謝盈萱、陳庭妮等實力派演員的精湛表現，以及對台灣演藝圈現實的深度探討，成功打動觀眾。值得注意的是，《影后》成功入選第29屆釜山國際影展，展現其國際化的潛力。前導片中的戲劇張力和細膩刻畫，也反應現實人性、婚姻與外遇心理剖析。

該劇不僅聚焦演藝圈的競爭與生存，還深刻反映了現實生活中的婚姻與情感問題。劇中透過外遇情節展現的心理剖析，折射出人性中不安與虛榮的兩面。這些議題的鋪陳，不僅增加了劇情的真實性，也引發觀眾對自身生活與價值觀的反思。兩位男性角色——由薛仕凌飾演的「李導」和羅宏正飾演的「三石」，展現了外遇行為的心理驅動力與背後的情感糾葛。

外遇情節：人性與婚姻的雙重折射

劇情圍繞著兩位男性角色的外遇行為，揭露了深層心理驅動力

・虛榮心的誘惑：薛仕凌飾演的「李導」因年輕女演員史艾瑪的崇拜目光，滿足了在婚姻中缺失的自我認同感。

・家庭掌控與情感缺失：羅宏正飾演的「三石」，在母親主導的婚姻中感情空洞，轉向黎芯妮尋求慰藉，突顯原生家庭對情感選擇的影響。

此外，角色的行為展現了其他外遇特質，如缺乏責任感、自我中心、抗壓能力低以及對新鮮感的追求，這些因素為角色的選擇提供了合理動機，同時讓劇情更具現實深度。



《影后》將情感與人性的矛盾化為戲劇張力，讓觀眾在觀看之餘，思考婚姻中的核心價值：如何平衡彼此的需求，如何在關係中實現相互支持與尊重。該劇以真實且深入的方式提醒觀眾，穩定而健康的感情關係需要坦誠溝通與共同成長。