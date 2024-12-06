小孟老師／12月6日星座運勢　天秤賺錢不只一條路

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：計劃易受矚目

感情：桃花旺更開朗

財運：金錢敏銳度高

幸運色：白色

貴人：獅子

小人：魔羯

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雙子座

工作：工作聽取意見

感情：善解人意好評

財運：規劃理財計劃

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

天秤座

工作：工作配合度高

感情：戀愛會有進展

財運：求財門路增加

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：工作易獲支持

感情：告白大膽嘗試

財運：事情處理得當

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：牡羊

金牛座



工作：易獲不錯商機

感情：順其自然強運

財運：擬定展店計劃

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：射手

處女座

工作：態度恭謙良好

感情：積極會有收獲

財運：分散投資有利

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：有想法能突破

感情：單身豔遇機會

財運：買樂透有收穫

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：天秤

天蠍座

工作：工作態度良好

感情：個人魅力上升

財運：投資實力增加

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：雙魚

雙魚座

工作：有利推行計劃

感情：桃花有貴人運

財運：投資事半功倍

幸運色：橙色

貴人：天秤

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：求職者機會多

感情：良好信用有助

財運：了解市場動態

幸運色：灰色

貴人：處女

小人：天蠍

獅子座

工作：如期完成任務

感情：好好把握桃花

財運：理財積極性高

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：金牛

射手座

工作：有利與人互動

感情：製造戀愛機會

財運：適合犒賞自己

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。