滅火器等不到小巨蛋檔期不敢嗆聲　楊大正認：我們什麼咖

記者蔡琛儀／台北報導

2024火球祭昨（1日）晚上順利落幕，擔任主辦的滅火器樂團昨晚壓軸獻唱，在演唱經典歌〈晚安台灣〉前，主唱楊大正也有感而發：「就在上禮拜的今天，台灣隊拿到了世界12強的冠軍！」

▲楊大正感性發聲。（圖／夥球擊提供）

楊大正說：「這是一個很驕傲的時刻對不對？真的很喜歡能把大家凝聚在一起的事情。棒球是這樣、音樂也是這樣子。」他更直言：「不管你要叫它台灣隊還是中華隊，其實你支持的是同一群人對吧？林家正打全壘打的時候、陳傑憲打全壘打的時候，你為他感動、開心，只要你有這樣的心情，我們就是一樣的人。」

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隨後他也呼籲：「那些跟我們不一樣的，會試圖撕裂我們。我們只要心裡知道，我們愛著台灣這片土地，它就會更好、它就會永遠存在！」讓全場歌迷聽完紛紛尖叫歡呼。

▲滅火器出席火球祭 。（圖／夥球擊提供）

明年滅火器將迎接成軍25週年，他們征戰多個場地演出，就缺台北小巨蛋，事實上過去他們曾申請台北小巨蛋檔期未果，坦言明年申請檔期仍排在候補第三位，仍沒有把握能等到攻蛋，而天王周杰倫也曾因申請不到小巨蛋檔期開嗆，滅火器被問到是否也想嗆對小巨蛋嗆聲？楊大正自嘲：「我們什麼咖？怎麼敢嗆小巨蛋。」