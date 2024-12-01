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甜茶試鏡過《分歧者》《移動迷宮》全被拒絕！　落選原因「都一樣」

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢新生代演員「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）參演電影《沙丘》、《她們》、《以你的名字呼喚我》等等，成為全球焦點的明星，近日他為了宣傳新片《完全未知》，接受外媒訪問，提起演員生涯，他透露自己早期曾參與動作片《移動迷宮》、《分歧者》等，都因「身材不適合」而屢屢落選，他為此多次嘗試增重，卻始終無法改變體態。

▲提摩西夏勒梅新片路透照引發討論。（圖／路透）

▲提摩西夏勒梅即將推出新作。（圖／路透社）

根據外媒報導，提摩西夏勒梅回憶起剛投入演員生涯時：「我總是得到相同的回應：你的身材不符合要求。」他還提到，有一次經紀人打電話告訴他：「我們不會再讓你試鏡這些大片了，因為你沒辦法增重。」他坦言自己努力嘗試增加體重，但由於體質的關係，根本無法成功，信心也因此遭受打擊。

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▲贊達亞、提摩西夏勒梅 。（圖／路透社）

▲提摩西夏勒梅坦言自己曾試鏡過《移動迷宮》等大製作都失敗。（圖／路透社）

面對連續的試鏡失利，提摩西夏勒梅選擇轉向獨立電影市場，其中《以你的名字呼喚我》爆紅，該作品為他帶來國際知名度。回想起試鏡不斷被打槍的過往，他感嘆「我一直敲著一扇不會開的門（指動作片）」他說「於是我選擇了看似普通的另一扇門，結果卻對我產生了巨大的影響。」意指選擇了獨立電影，卻獲得了比預期效果還要好的成功。

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