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《SCOOL》4個月燒2億卻挨轟！　CEO曝內幕快氣哭：還被比中指

記者蔡琛儀／高雄報導

男團選秀節目《SCOOL》昨（11月30日）舉辦總決賽，最終由陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔、朴鎮佑七人脫穎而出成團，經紀公司天空娛樂營運長王維皓、製作人謝倫、執行長于傳勇受訪坦言，這四個月來已經燒了2億元，這兩天在高雄巨蛋舉辦的總決賽、演唱會成本砸了3000萬元，回收金額不到一半。

▲▼《SCOOL》天空娛樂營運長王維皓(左起)、製作人謝倫、執行長于傳勇。（圖／天空娛樂提供）

▲天空娛樂營運長王維皓（左起）、製作人謝倫、執行長于傳勇。（圖／天空娛樂提供）

于傳勇直呼被氣到一度不想做了：「一直被說課金、愛錢，愛錢就不會這樣做了，我們都是為了讓韓國人看到台灣，結果粉絲都看到錯誤，真的很想哭。」還自嘲，之前謝倫跟他說想要把天空娛樂打造成台灣的HYBE（南韓知名娛樂公司，近日與女團NewJeans爆糾紛），沒想到真的做到了，「因為有人去我們公司外面比中指拍照。」

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昨晚總決賽直播現場遇到一些狀況，謝倫透露，其實決賽前彩排了七八次都沒有問題，第一次表演音樂斷掉，是輸出的機器不知為何震動了一下導致斷了兩三秒，至於導播運鏡問題，謝倫也表示，昨晚的導播入行23年，曾獲得金鐘獎，是相當資深的導播，結果切鏡頭的機器突然死當，對方也說入行以來從沒遇過這狀況，趁廣告時間迅速調度才解決，可能是因為昨晚演出前沒有拜拜的緣故。

▲▼《SCOOL》男團選秀出道男團七人組。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》出道男團七人組，左起彭义翔、王學駿、帝翁、陳麒文、鄭美祥、陳柏佑、朴鎮佑。（圖／天空娛樂提供）

此外，昨天在節目最尾末時又無預警預告將推出《AFTER SCOOL》續篇，這個接續在《SCOOL》後的任務選秀將從先前參與比賽的33位選手中挑出15位，以不同的任務考驗選出9位最具商業價值的成員，屆時將有機會再次組團出道。

對此王維皓解釋，于傳勇一直覺得很多學員沒有繼續發展很可惜，因此決定提供機會和舞台，于傳勇透露其實一開始就企劃是九人團，雖最終定案人數、細節都還在討論，但預計會找業界人士來指導。至於林子宸是否也有機會重返舞台？王維皓表示，要跟對方深聊一下，看看他的想法如何再決定，也強調跟公司簽約的藝人，合約都有載明「禁愛令」，只要違反，最嚴重會退團。

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