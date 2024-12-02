【本周夯星聞】台灣棒球熱！　女星曾開價8千下海「慘遭球員嫌退貨」

記者張筱涵／綜合報導

隨著台灣拿下2024年世界棒球12強賽冠軍，全台陷入了一陣棒球熱，本周的熱門新聞都與球員有關，尤其隊長陳傑憲更是眾人關注的焦點，連帶曾為啦啦隊女神的妻子也受到關注。

TOP1：陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動 曾是啦啦隊女神

中華棒球隊於24日贏得2024世界棒球12強賽冠軍，隊長陳傑憲成為焦點，慶功宴上不僅「到處找老婆」，還哄孩子睡覺，展現新好男人形象，獲得網友大讚。

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陳傑憲的妻子綺綺（Hailey）也因甜美外貌與火辣身材受到關注。她曾是義大犀牛啦啦隊「犀睛女孩」與中信兄弟「Passion Sisters」的成員，以嫵媚成熟的外型吸引大批粉絲。綺綺與陳傑憲於2021年結婚，育有兩子，婚後依舊維持姣好身材。

網友近日翻出綺綺2017年分享的上空床照，畫面性感撩人，引發熱烈討論。不少人驚嘆：「即使生了兩個孩子，嫂子還是這麼美！」一雙修長美腿和凹凸有致的曲線再次證明她的迷人魅力。

▲陳傑憲老婆綺綺上空照超辣。（圖／翻攝自綺綺IG）



▲陳傑憲老婆綺綺曾是啦啦隊女神。（圖／翻攝自綺綺IG）

TOP2：陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！ 網驚為什麼？私下交情曝

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，創下台灣棒球史新紀錄。「台灣隊長」陳傑憲以出色表現勇奪賽會MVP、打擊王等四項個人大獎，人氣飆升。25日返台時，他與藝人張立東在機場大廳的擁抱場景成為熱議焦點。

張立東為迎接中華隊，穿上CT球衣現身機場，熱情高喊「Team Taiwan！」當陳傑憲出關時，張立東激動大喊對方名字，陳傑憲聽聲回頭，認出好友後走上前給了一個大大的擁抱，並笑問：「你怎麼會來。」張立東則興奮直呼：「太帥了！」

這段影片曝光後，網友紛紛讚張立東是真正有交情、不蹭熱度的藝人，也大讚陳傑憲的暖心反應。兩人的友情始於綜藝節目《綜藝3國智》，引發粉絲回憶起節目中的歡樂時光，讓這段接機故事更添溫馨色彩。

▲張立東接機中華隊與陳傑憲擁抱。（圖／翻攝自YouTube）

TOP3：台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

呂文婉近日在節目《娛樂頭版頭》中爆料，曾聽前下屬提及一件外籍球員於南部酒店辱罵女星的事件，內容驚人且引發熱議。

據悉，該下屬曾是某球隊運動員，他坦言部分球員賽後精力過剩，偶爾會「叫外賣」解決需求。有一次，他南下比賽返回酒店時，聽見大廳傳來喧鬧與女子哭聲，竟是一位外籍球員因不滿「外賣」女方的外貌，用英文大罵三字經，甚至直言：「妳確定是明星嗎？這什麼爛貨色！」並要求退貨。

更令人震驚的是，該女子竟是「叫得出名字」的明星，但交易價碼僅8千元，讓呂文婉直呼：「真不是人幹的！」下屬透露該女星以楚楚可憐形象聞名，他原本非常喜歡她的作品，卻目睹她在眾人面前受辱，感到無比心酸。

▲呂文婉爆料曾有女星下海結果被嫌棄。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）