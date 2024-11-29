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快訊／崔敏煥捲性醜聞首發聲！　「抱歉讓大家失望」曝沉默原因

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓樂團FTISLAND鼓手崔敏煥10月底遭到前妻毀滅性爆料，捲入性醜聞風波，甚至遭檢舉「強制猥褻」。不過，歷經警方一個月的調查，29日以不起訴結案，而崔敏煥也於稍早首度發聲道歉。

▲▼崔敏煥前妻律喜正式宣戰「爭3孩子撫養權」。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

▲崔敏煥被前妻律喜指控婚內出入風化場所。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

崔敏煥29日在社群發文道歉，首先對於因自己的原因，讓粉絲感到不安而表示抱歉，並解釋之所以這麼晚才發聲，是為了等待警方的調查結果，確認自己沒有嫌疑後再表達立場比較合適，「為了確切調查，需要的時間稍微長了一些。」

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崔敏煥提到：「成員們的每一句話都引發了大量的報導，而且對方單方面的主張與虛假事實、以及許多扭曲的猜測，像是事實一樣四處蔓延。」在這種情況下，他認為如果草率表明立場，反而可能會讓情況更糟。

外送用▲▼崔敏煥被追加「強制猥褻調查」。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）

▲崔敏煥29日首發聲。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12）

崔敏煥對粉絲和成員們也表示了深深的歉意，「因為我，讓你們經歷了心情的痛苦和困難的時光，真的非常抱歉……這是我非常後悔的事情，我也真心地在反省。」他坦承自己的行為讓大家失望，強調未來會以更負責任、更成熟的態度來努力展現更好的自己，「我想藉此機會對所有仍然支持我的人說，真的很抱歉，也非常感謝你們。再次真心地道歉，並且感謝你們。」

【崔敏煥全文】

大家好，我是崔敏煥。

首先，因為我的原因讓大家感到不安，我對粉絲們深感抱歉。這份聲明來得很遲對吧？我認為在警方調查後確認我沒有嫌疑的事實之後，再表達我的立場會比較合適，為了確切調查，需要的時間稍微長了一些。當時，成員們的每一句話都引發了大量的報導，而且對方單方面的主張與虛假事實、以及許多扭曲的猜測，像是事實一樣四處蔓延。在這種情況下，我認為如果沒有任何結果就草率表明我的立場，反而可能會讓情況更糟。更重要的是，為了三個孩子，我必須妥善處理這個局面。

對粉絲……對成員們……我真心說聲對不起。因為我，讓你們經歷了心情的痛苦和困難的時光，真的非常抱歉……這是我非常後悔的事情，我也真心地在反省。因為我的行為讓大家失望，我在此真誠地低頭道歉……未來我會盡全力以更負責任、更成熟的態度來努力展現更好的自己。我想藉此機會對所有仍然支持我的人說，真的很抱歉，也非常感謝你們。

再次真心地道歉，並且感謝你們。

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FTISLAND, 崔敏煥, 律喜

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