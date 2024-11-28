NewJeans認了「可能無法用團名」！懶甩千億違約金：沒違約不用付

記者劉宛欣／綜合報導

韓國人氣女團NewJeans 28日晚間在首爾召開緊急記者會，宣布將於29日凌晨正式解除與經紀公司ADOR 的專屬合約，對於外界好奇的違約金部分，成員Haerin對此相當有自信地表示「沒違約不需要付」

▲Haerin表示團員們沒違約，違約的是ADOR方。（圖／翻攝自YTN YT）

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根據韓媒報導，業界推測此次解約可能涉及高達4000至6000億韓元（約93億至140億台幣）的驚人違約金。據韓國公平交易委員會的專屬合約條款，違約金的計算方式為以合約解除時為基準，乘上前兩年每月平均營業額以及剩餘合約期限的月份數。由於ADOR去年的營業額達1102億韓元（近台幣26億），而 NewJeans 的合約剩餘期限為五年，因此可能需支付天價違約金。

▲Hyein坦言未來可能暫時無法使用團名。（圖／翻攝自YTN YT）

然而，成員Haerin對此表達了明確的立場：「我看到很多關於違約金的報導，但我們並未違反合約，甚至到現在也全力投入活動。我們根本沒有理由支付違約金。反而是現在的ADOR和HYBE 違反了合約，才導致現在的局面，我認為責任應由ADOR和HYBE 承擔。」

針對團名「NewJeans」的使用權問題，成員Hyein在記者會上補充說明：「29日凌晨起，我們可能在短時間內無法使用『NewJeans』這個名字，這並非我們的意願。但無論如何，我們5人作為 NewJeans的本質永遠不會改變，我們也不會放棄這個名字。」