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年下奶狗vs多金男！賴雅妍5度合作王傳一　「完美CP」殺出程咬金

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《祕書俱樂部》即將於12月8日首播，一部運用祕書視角貫穿整體故事的職場愛情劇，女主角Cindy王（賴雅妍飾演）以她的堅韌個性和智慧應對職場逆境，是一位充滿魄力的祕書角色。賴雅妍與王傳一擁有20年深交，五度合作的兩人堪稱最完美CP，這回在《祕書俱樂部》竟被張軒睿一句「妳要不要跟我約會？」讓所有感情線大洗牌。

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

面對年下男同事孟恆（張軒睿飾）的意外邂逅，讓賴雅妍飾演的Cindy王在其情感世界中掀起了波瀾。另一方面，沉穩的張世平（王傳一飾）對她展現截然不同的魅力，張世平的穩重與成功的事業吸引著她，讓她在這段關係中強烈感受到理想與現實的拉扯。

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▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

賴雅妍分享「戲外我一定選孟恆」，表示「面對一個像孟恆一樣，給我夢想、支持我所有事情、且用盡自己全部力量在幫助我的男生，我覺得跟他談戀愛非常快樂，但同時也是Cindy王的感情考驗，她必須在衝突與抉擇中找出真實的自我答案。」

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

賴雅妍劇中以一句「女人就是活得越獨立越高級」，道出角色的核心精神，Cindy王不僅是一位面對職場困境的戰士，也是一位在情感世界中探索自我價值的現代女性。Cindy王面對年下男給予的久違悸動，以及多金男提供的現實依靠，不斷權衡感性與理智，最終明白唯有「成為自己的豪門」才能真正掌控自己的幸福。

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

Cindy王的故事不僅是愛情的選擇，更是現代女性堅守自我價值的典範，劇中一連串的職場與感情問題，為觀眾帶來深刻共鳴。《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線，敬請期待。

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》由王傳一、賴雅妍、張軒睿主演。（圖／TVBS提供）

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