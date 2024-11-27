美籍台灣女婿因五月天愛上台語！　組團成員驚見《星光》歌手

記者蔡琛儀／台北報導

台語創作樂團「歐巴尚青」推出第二張全新創作專輯《尚青的浪漫》，今（27日）舉辦發片記者會，三位團員分別是《原子少年2》的音樂舞蹈製作人嚴之、從街頭藝人出身，並參加過《超級星光大道》的才女曼青，及曾是吳建豪、嚴爵、品冠等知名歌手演唱會御用樂手的美籍台灣女婿安祖，師姐郭婷筠也帶著象徵三人的帶路雞到現場祝賀。

▲台語創作樂團「歐巴尚青」推出新專輯《尚青的浪漫》。（圖／時代創藝提供）

專輯找來金曲歌后曹雅雯合作歌曲〈滿滿攏是你身影的城市〉，曹雅雯透過祝賀VCR表示，一聽完Demo就非常喜歡歌曲，所以不加猶豫馬上答應合作，嚴之說一開始大家都非常的拘謹，但在曹雅雯的一個小失誤後，大家就開始嘻鬧了起來，嚴之說曹雅雯唱的每一句聽完都像讓人懷孕，曹雅雯則是一看到安祖就對他的頭髮充滿好奇，還問：「我可以摸一下嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴之對於音樂一直有不滅的熱忱，一開始想組團傳承台語，先找上鼓手曼青，曼青坦言想了將近半年才點頭，雖然台語講得不錯，但她有點抗拒傳統式的台語歌，思考了很久，也聽了嚴之的創作後才點頭答應一起做新台語音樂。

▲▼「歐巴尚青」新專輯找來曹雅雯合作，師姐郭婷筠也來站台。（圖／時代創藝提供）

安祖的台語啟蒙者是五月天，某天聽到五月天〈為什麼(今日的愛情)〉時，覺得很奇怪跟自己平常聽到的發音都不一樣，問了老婆才知道原來是台語，於是讓他決定要學老婆的母語，同時也能跟偶像五月天有連結，還因此參加了閩南語認證考試，「台灣真的是我第二個家。」