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賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

【賈永婕人設崩壞4】賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

▲賈永婕其實頗放得開，一路以來跟老公王兆杰放閃放得驚人。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

畢業於英國科芬特里大學傳播學系的賈永婕，以演員身分出道，也曾當模特兒、主持人；2002年成了豪門媳婦，嫁給德杰集團董事長王明德之子王兆杰，開始經營婚紗事業；過往她作風頗為豪放，拍照時擅長伸舌，也公然讓老公作勢舔奶，畫面至今仍在悄悄流傳。

【賈永婕人設崩壞4】賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

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▲賈永婕讓老公當眾舔奶。（讀者提供）

細數賈永婕背後有了先生的家族事業，以及個人長年在演藝、時尚圈的人脈，列舉起來可自當年HFNC募捐時，臉書貼出的部分捐贈名單就能一窺一二，其中商界以不動產公司最多，並涉及金控、建設、航空、飯店等版圖。當時的捐贈名單，包括「遠雄集團、皇翔建設、全坤建設、璞園建築、忠泰集團、國美機構、聯虹建設、泰嘉開發、欣華開發、福樺建設、富邦集團、星宇航空、海霸王集團、華泰飯店、萬安生命」。

被老公王兆杰舔胸之餘，賈永婕（左）的舌頭也很靈敏，搭配的手腳姿勢更是活潑。（讀者提供）

▲被老公王兆杰舔胸之餘，賈永婕（左）的舌頭也很靈敏，搭配的手腳姿勢更是活潑。（讀者提供）

此外，還有演藝圈的「小S、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、于美人、王仁甫、季芹、聶雲、岑永康、鍾欣凌、夏嘉璐」等，一字排開背景盛大。只是賈永婕甫上任台北101董事長，就在記者會上失言，脫口表示總經理朱麗文負責專業精準，自己則是「負責美麗時尚。」

11年前賈永婕曾穿比基尼看棒球，樂於展示好身材，現在她只能讚嘆當初的勇敢。（翻攝自賈永婕臉書）

▲11年前賈永婕曾穿比基尼看棒球，樂於展示好身材，現在她只能讚嘆當初的勇敢。（翻攝自賈永婕臉書）

其實賈永婕被罵「花瓶」也不是一兩天的事，11年前，賈永婕身穿桃紅色比基尼、手上拿著小國旗觀賞經典賽，讓現在的賈永婕不禁尷尬直呼：「（當時）到底哪來的勇氣敢穿比基尼啊？」

儘管如此，賈永婕的貼文下方，網友仍讚聲連連，例如「賈董還是一樣青春美麗有活力，辛苦了！今晚在東京繼續為中華隊加油。」「有美少女戰士的加持，肯定抱回冠軍啦！」自帶話題的賈永婕上任台北101董事長後雖爭議滿滿，但也獲得另派大批網友支持。



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