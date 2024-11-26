日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名G罩杯AV女優惠理（舊名：藤浦惠）外型甜美、身材火辣，年近40仍擁有大批粉絲支持，不過身材比起其他纖細的女優，較為豐腴的她，曾有一段時間不斷被批評太胖，AV達人一劍浣春秋就在論壇上發文分享，透露惠理曾因被嫌胖，在片場直接崩潰大哭。

▲惠理擁有豐滿上圍以及纖細身材，深受老司機喜愛。（圖／翻攝自惠理X）

惠理先前曾發文透露剛出道時，不斷被經紀公司叮囑要減肥，拍片時還禁止片場提供零食，然而她雖然已經很努力，卻仍被質疑「變胖」，讓承受極大壓力的她，忍不住在片場崩潰大哭，她表示自己很清楚瘦上鏡頭才好看，但一方面她也擔心減肥減到她的招牌上圍，所以一直很困擾，後期甚至因壓力導致越減越重。

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▲惠理一度因減肥問題而在片場崩潰。（圖／翻攝自惠理X）

至於現在能夠維持魔鬼身材的原因，一劍浣春秋透露惠理隨著年紀，飲食喜好有了改變，研究出了好好吃飯搭配運動的方式，得到了連自己都很滿意的身材。一劍浣春秋還開心分享自己曾與對方吃飯，惠理當時侃侃而談，包含業界八卦、自己的戀愛史等等，整個吃飯的期間幾乎都在說話，很少吃東西，吃一點點就說自己飽了，最後還稱讚她是AV界「輕熟女的最高峰」。