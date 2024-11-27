林美秀整夜輾轉難眠　竟是因為老公沒回家

記者葉文正／台北報導

林美秀與吳淡如連續四年代言PP石墨烯，近期推出的新品上市，正逢第一波冷氣團來襲。兩人異口同聲地表示：「現在買棉被正是時候，這樣可以溫暖整個冬天！」林美秀還自曝，她和丈夫有睡前蓋著棉被純聊天的習慣，兩人總是一路聊到睡著，十分浪漫。她補充說：「前提是要有一條舒服的棉被。」

▲吳淡如(左)透露自小就是難入睡體質，林美秀則說自己出現危機。（圖／PP石墨烯提供）



由於丈夫是攝影師，經常拍戲到半夜甚至天亮，家裡的門無法鎖上，讓先睡的林美秀輾轉難眠，總要等丈夫回家鎖好門後，才能安穩入睡。不過，經過多年的磨合，夫妻倆的生活習慣越來越相似。如今，他們睡前除了蓋著棉被聊天，分享一整天的工作與生活瑣事外，還會將房間燈光關暗，讓身心放鬆後入眠。



▲林美秀則說自己出現危機。（圖／PP石墨烯提供）

許多夫妻習慣蓋同一條棉被，但林美秀和丈夫則不是如此。她笑說：「雖然一起蓋看起來很浪漫，但半夜如果被子全被他捲走，只蓋在他身上，那可一點都不浪漫！」她還分享了一次「棉被危機」，剛收到第一條石墨烯被子時，她興奮地馬上試蓋，覺得既舒適又輕盈。後來，她想再買一條給丈夫，讓兩人一人一件，但丈夫說一起蓋就好。結果當晚整條被子被丈夫捲走，害她一整晚沒睡好。



得知此事後，老闆立刻再送她一條棉被，解決燃眉之急。隨後，她又自行添購了一條，目前家中共有三件。不過，林美秀笑說：「如果有兩條拿去洗，只剩一件的話，被子又會被他捲走，所以我現在要跟郭老闆喊話，湊四件才夠輪流使用，謝謝郭老闆！」



而吳淡如則坦言，自己屬於不容易入眠的人，冬天手腳容易冰冷，過去常用電毯，但半夜經常被熱醒。自從代言後，由於均溫效果佳，她不再有「身體熱但腳冷」的情況。加上睡前喝薰衣草茶和服用保健食品，她現在能一覺到天亮，早晨醒來神清氣爽。