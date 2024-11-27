ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林美秀整夜輾轉難眠　竟是因為老公沒回家

記者葉文正／台北報導

林美秀與吳淡如連續四年代言PP石墨烯，近期推出的新品上市，正逢第一波冷氣團來襲。兩人異口同聲地表示：「現在買棉被正是時候，這樣可以溫暖整個冬天！」林美秀還自曝，她和丈夫有睡前蓋著棉被純聊天的習慣，兩人總是一路聊到睡著，十分浪漫。她補充說：「前提是要有一條舒服的棉被。」

▲吳淡如透露自小就是難入睡體質，林美秀則說自己出現危機。（圖／PP石墨烯提供）

▲吳淡如(左)透露自小就是難入睡體質，林美秀則說自己出現危機。（圖／PP石墨烯提供）

由於丈夫是攝影師，經常拍戲到半夜甚至天亮，家裡的門無法鎖上，讓先睡的林美秀輾轉難眠，總要等丈夫回家鎖好門後，才能安穩入睡。不過，經過多年的磨合，夫妻倆的生活習慣越來越相似。如今，他們睡前除了蓋著棉被聊天，分享一整天的工作與生活瑣事外，還會將房間燈光關暗，讓身心放鬆後入眠。
▲吳淡如透露自小就是難入睡體質，林美秀則說自己出現危機。（圖／PP石墨烯提供）

▲林美秀則說自己出現危機。（圖／PP石墨烯提供）
許多夫妻習慣蓋同一條棉被，但林美秀和丈夫則不是如此。她笑說：「雖然一起蓋看起來很浪漫，但半夜如果被子全被他捲走，只蓋在他身上，那可一點都不浪漫！」她還分享了一次「棉被危機」，剛收到第一條石墨烯被子時，她興奮地馬上試蓋，覺得既舒適又輕盈。後來，她想再買一條給丈夫，讓兩人一人一件，但丈夫說一起蓋就好。結果當晚整條被子被丈夫捲走，害她一整晚沒睡好。

得知此事後，老闆立刻再送她一條棉被，解決燃眉之急。隨後，她又自行添購了一條，目前家中共有三件。不過，林美秀笑說：「如果有兩條拿去洗，只剩一件的話，被子又會被他捲走，所以我現在要跟郭老闆喊話，湊四件才夠輪流使用，謝謝郭老闆！」

而吳淡如則坦言，自己屬於不容易入眠的人，冬天手腳容易冰冷，過去常用電毯，但半夜經常被熱醒。自從代言後，由於均溫效果佳，她不再有「身體熱但腳冷」的情況。加上睡前喝薰衣草茶和服用保健食品，她現在能一覺到天亮，早晨醒來神清氣爽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

推薦閱讀

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

元元「巨胸貼上玻璃」Joeman碰到了！眼神太真實…反應全被拍：合理嗎

寺廟女信徒超美…細看才驚覺是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍

寺廟女信徒超美…細看才驚覺是「野生邱淑貞」！56歲真實狀態全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」！一見面就揉…恩愛全被拍

王陽明私訊送鼓勵讚：Good job！林昱珉親回覆「對話截圖」曝光

11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」　提條件：不要有小孩就好

快訊／孝琳登陸新北耶誕城　告五人隔天再壓軸公開了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

吳慷仁爆與邵雨薇祕密登記結婚！同居4年如夫妻…女方經紀人回應

賈永婕作風豪放　生日豔照流出！放閃尺度驚人

台灣隊遊行「車上雙馬尾正妹」掀暴動！網神出IG　日媒封：最可愛妖精

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

快訊／賈永婕哽咽哭了！　「這麼惡意的手法」反控爆料者

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳淡如, 林美秀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 65歲歌王全球7地置產…又拿碩士學位　竟爆2天後緊急開刀！
  2. 九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白
  3. PEETA葛格前妻偷錢包「他沒報警」　健人蓋伊回應3質疑曝主因
  4. 楊貴媚牽線「壁虎與蠑螈」　《影后》黃迪揚揭合體洪都拉斯過程！
  5. 林美秀整夜輾轉難眠　竟是因為老公沒回家
  6. 劉亮佐罕發文放閃！曝趙小僑「暖心1行為」　惹網羨：太有愛了
  7. 舒華終於現身秀性感美態　楊祐寧大喊「真的可以播嗎」
  8. 陳傑憲帥到AKIRA也讚爆！　曝台日大戰與林志玲互動...一句話閃瞎
  9. 《浪姐6》陣容名單流出！　「台3大咖人妻出動」網驚：真的假的
  10. 美籍台灣女婿因五月天愛上台語！　組團成員驚見《星光》歌手

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366